“Oggi non abbiamo 2,5 milioni per rifare quelle strade”: il centro storico aspetta fondi, Via Idomeneo tutta da rifare

LECCE – “Oggi non abbiamo due milioni e mezzo di euro per rifare quelle strade”. È una frase che fotografa meglio di qualsiasi relazione tecnica lo stato delle cose nel centro storico di Lecce. Davanti alla Commissione Lavori pubblici, ieri, il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Roberto Giordano Anguilla ha spiegato senza giri di parole che Palazzo Carafa non dispone delle risorse necessarie per intervenire sulle vie rimaste escluse dai grandi interventi di riqualificazione realizzati negli ultimi anni. La conseguenza è che alcune delle strade più antiche della città continuano a peggiorare, mentre l’amministrazione è costretta a puntare tutto sulla ricerca di nuovi finanziamenti.

A riportare il tema al centro del dibattito è stato il consigliere di maggioranza Gianmaria Greco, che ha chiesto un intervento urgente su Via Idomeneo, una delle arterie più frequentate del borgo antico. Qui il basolato sconnesso, gli avvallamenti e le buche rendono difficoltoso il passaggio sia ai pedoni sia ai mezzi autorizzati. Una situazione che, secondo il consigliere, restituisce l’immagine di un centro storico diviso in due: da una parte le strade interessate dalle opere di recupero, dall’altra quelle che continuano a fare i conti con pavimentazioni deteriorate, tratti asfaltati e dislivelli ormai evidenti.

Il problema, tuttavia, non riguarda soltanto Via Idomeneo. Nel corso della seduta è emerso come l’elenco delle strade in attesa di interventi sia ben più lungo. Il consigliere delegato al Centro storico, Massimo Fragola, ha richiamato l’attenzione anche su Via delle Giravolte, Via Ascanio Grandi e su numerose altre vie del nucleo antico che presentano cedimenti del basolato e condizioni di crescente degrado. Tra le criticità figurano anche Via Francesco Antonio D’Amelio, Via Castriota e Via Gaufrido, tutte inserite nel piano delle opere da realizzare non appena saranno reperite le risorse economiche.

Il nodo resta quello finanziario. Come ha spiegato Giordano Anguilla, il rifacimento delle pavimentazioni in pietra leccese richiede investimenti molto superiori rispetto a un normale intervento di asfaltatura. “Gli interventi di basolatura non hanno nulla a che fare con l’asfalto: i costi sono altissimi e i tempi sono dieci volte superiori”, ha precisato, ricordando anche la difficoltà nel reperire maestranze specializzate e i numerosi lavori già eseguiti nel centro storico.

Per la sola Via Idomeneo, che si estende per circa 2.420 metri quadrati, servono oltre 1,4 milioni di euro. A questi vanno aggiunti circa 468 mila euro per Via Castriota, più di 100 mila euro per Via Gaufrido e oltre mezzo milione per Via Francesco Antonio D’Amelio. Il conto supera così i due milioni e mezzo di euro, ai quali si aggiungerà anche il futuro intervento previsto su una porzione di Piazza Sant’Oronzo, dove l’asfalto sarà sostituito dal tradizionale basolato nell’ambito del progetto di riqualificazione della piazza.

L’amministrazione, al momento, non è in grado di sostenere un investimento di questa portata con fondi propri. “Dobbiamo essere bravi a intercettare un finanziamento, anche legato alla mitigazione del rischio. Oggi non sapremmo dove reperire le risorse necessarie, ma gli uffici sono già al lavoro per individuare le opportunità che consentano di avviare questi interventi senza gravare sul bilancio comunale”, ha concluso il vicesindaco. Fino ad allora, le strade escluse dai precedenti programmi di recupero continueranno a convivere con un degrado che, oltre a compromettere il decoro del centro storico, rappresenta ogni giorno un problema concreto per residenti, commercianti e visitatori. C’è la possibilità solo di piccoli interventi di rattoppo.