FSE escluse dai fondi PNNR per ferrovie regionali. La protesta di Marti e De Blasi: “Solleciteremo i vertici Lega per fermare questa ingiustizia”

ROMA – Il Senatore Roberto Marti, Commissario Regionale Lega, e il consigliere regionale leghista Gianni De Blasi preparano le barricate contro il provvedimento che esclude FSE dai fondi del PNNR per le ferrovie regionali. Il Salento è ancora una volta messo in secondo piano.

La decisione del Governo nazionale di ignorare le Ferrovie Sud Est, escludendole dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza assegnati alle ferrovie regionali, secondo il parlamentare e il consigliere della Lega significa tagliare fuori le province di Lecce, Brindisi e Taranto dalle risorse straordinarie che dovrebbero rimettere in piedi i territori dopo la pandemia, ed “è una decisione ingiusta e inaccettabile, che deve essere rivista”.

Link Sponsorizzato

«Un’ingiustizia che penalizza ancora una volta il territorio salentino in fatto di trasporti – spiegano in un comunicato congiunto Marti e De Blasi – Esprimiamo disapprovazione per le scelte del Ministero delle Infrastrutture, che ha destinato le risorse del PNNR per le ferrovie regionali solo a FNB e FAL, escludendo le FSE. Condivido la preoccupazione e lo sconcerto dei consiglieri regionali Paolo Pagliaro e Gianfranco De Blasi per l’iniqua assegnazione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La Lega Puglia sollecita i vertici nazionali e i rappresentanti del partito nel Governo Draghi a porre in essere tutti i correttivi necessari, affinché si ripari a questo torto nei confronti delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, includendo le Ferrovie Sud Est fra i destinatari delle risorse straordinarie destinate alla Puglia».