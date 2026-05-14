Abitare il pianeta, a Torre Pali evento conclusivo del progetto pedagogico di Unisalento

Le nuove frontiere dell’outdoor education per “abitare il pianeta” in modo sostenibile e consapevole

Savato 16 maggio, a Torre Pali (Marina di Salve), l’evento conclusivo del percorso esperienziale che segna un cambio di paradigma per la pedagogia italiana e ha l’obiettivo di trasformare l’ambiente nel fulcro dell’apprendimento moderno

Lecce, 15 maggio 2026 – Si conclude sabato 16 maggio, nella cornice di Torre Pali, il Corso di Alta Formazione in “Educazione in natura: conoscere e progettare esperienze educative in natura (outdoor education)”. Giunto alla sua seconda edizione, il corso è promosso dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università del Salento diretto dal professorEzio Del Gottardo, docente di Pedagogia generale e sociale.

L’atto finale del percorso non è solo una fase prevista dall’itinerario formativo, ma ha una forte componente esperienziale – a diretto contatto con il mare – in piena concordanza con le caratteristiche e lo spirito della proposta. Un totale di 375 ore che, da febbraio a maggio, ha visto educatori, pedagogisti, psicologi, sociologi, naturalisti e architetti collaborare nel contesto di vari laboratori didattici in diverse realtà educative del territorio salentino.

Un cambio di paradigma: dalla sperimentazione alla legittimità scientifica

L’outdoor education oggi ha assunto un rilievo scientifico e istituzionale senza precedenti, fino a essere riconosciuta nelle recenti Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei”, adottate con il DM n. 334 del 22 novembre 2021, che mirano a garantire la continuità educativa dalla nascita ai sei anni.

Questo significa che, se fino a qualche tempo fa, l’educazione all’aperto in Italia era considerata una pratica sporadica o eradelegata esclusivamente ad associazioni e cooperative che operano nel settore extrascolastico, adesso il panorama è radicalmente mutato.

Il riconoscimento assunto dall’outdoor education, oltre che dal punto di vista normativo, ormai è supportato da:

• un sensibile incremento delle pubblicazioni scientifiche sul tema;

• una crescente domanda di formazione iniziale e in servizio per i docenti;

• la nascita di scuole pubbliche all’aperto in tutti gli ordini e gradi.

Gli obiettivi del corso in linea con le politiche della Regione Puglia

L’urgenza di riportare la didattica all’esterno è stata senz’altro accelerata dalla pandemia da Covid-19, ma risponde attualmente a una necessità ancora più profonda: la crisi ecologica. Una necessità di fronte alla quale il Salento e la Puglia si confermano all’avanguardia. Basti pensare all’importanza della legge regionale sull’Educazione in natura (agrinido e agrinfanzia), approvata il 9 marzo 2023. Un traguardo legislativo frutto dei Tavoli di partecipazione, che si sono svolti proprio nell’Università del Salento, a cui hanno partecipato istituzioni regionali e ben 22 realtà del terzo settore.

Ecco perché l’obiettivo del corso, in linea con le nuove politiche educative regionali e nazionali, è quello di promuovere un cambiamento nella visione del mondo attraverso modelli di “abitare il pianeta” che siano sostenibili, consapevoli e pedagogicamente solidi. Modelli in grado di trasformare l’intento morale in progetti educativi concreti lungo l’intero ciclo formativo: dagli agrinidi fino alla scuola secondaria e all’università.

«L’abitare non è solamente occupare uno spazio, ma viverlo percependone le sfumature, sentirsi bene in esso e volerlo valorizzare – spiega il professor Del Gottardo –. I bambini non sono utenti di uno spazio progettato da adulti, ma co-costruttoridel proprio ambiente educativo. Abitare uno spazio naturale offre gradi di libertà che le mura scolastiche limitano, permettendo l’esplorazione del rischio calcolato, lo sviluppo dell’autonomia e di un apprendimento significativo. L’abitare pedagogico non è la semplice occupazione fisica di un setting, ma un processo di significazione esperienziale: vuol dire abitare le sfumature sensoriali per sviluppare un’intelligenza naturalistica. Vuol dire – conclude il docente – sentirsi in armonia con l’ecosistema per alimentare il benessere psicofisico e assumere una postura di cura responsabile volta alla valorizzazione del bene comune».