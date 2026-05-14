Manifestazione di Azione Universitaria a Lecce

Lecce – Azione Universitaria Lecce si è ritrovata davanti al plesso Codacci Pisanelli, in viale dell’Università, per manifestare contro i ritardi legati alla fine dei lavori di ristrutturazione delle strutture universitarie.

Secondo Azione Universitaria: “non si può accettare che gli studenti dell’Università del Salento siano costretti da troppo tempo a convivere con disagi continui, spazi insufficienti e strutture precarie. I plessi universitari rappresentano luoghi fondamentali per la formazione e la vita accademica degli studenti, ed è inaccettabile che lavori, protocollati nel 2022 con una previsione di completamento pari a 560 giorni, non siano ancora stati terminati”, dichiara Mattia Gallotta, presidente di Azione Universitaria Lecce.

“Questa manifestazione nasce esclusivamente dalla volontà di Azione Universitaria Lecce di dare voce agli studenti che quotidianamente vivono sulla propria pelle le conseguenze di una situazione che si protrae ormai da troppo tempo. Non stiamo parlando di semplici disagi logistici, ma del diritto degli studenti a poter studiare in ambienti sicuri, dignitosi e adeguati”.

Gallotta sottolinea la necessità di accelerare il completamento degli interventi previsti:”Servono tempi certi e risposte concrete. Gli studenti meritano rispetto e meritano di poter usufruire pienamente di plessi che risultano indispensabili per garantire la normale attività universitaria. Continuare a rimandare significa penalizzare migliaia di ragazzi che ogni giorno investono sul proprio futuro”.

“L’università deve tornare ad essere un luogo efficiente, decoroso e all’altezza delle aspettative degli studenti. Come Azione Universitaria continueremo a mantenere alta l’attenzione su questa vicenda, affinché il diritto allo studio non venga sacrificato dall’inefficienza e dai ritardi burocratici”.

Conclude il presidente di Azione Universitaria Lecce: “La nostra mobilitazione vuole essere un segnale chiaro: gli studenti non possono essere lasciati soli e non possono continuare a pagare il prezzo di ritardi che incidono direttamente sulla qualità della loro vita universitaria”.