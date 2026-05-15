I moderati del centrosinistra all’attacco: “ La maggioranza di Palazzo Carafa e il problema dell’identità politica”

I consiglieri comunali moderati del centrosinistra (Christian Gnoni, Antonio De Matteis, Giovanni Occhineri, Andrea Fiore e Marco De Matteis) bacchettano il centrodestra: “Mentre la città continua a segnalare con crescente preoccupazione criticità legate alla viabilità (traffico in tilt) al decoro urbano (come indicato dai consiglieri Erriquez e Russo) e alla sicurezza (“le baby gang leccesi non sono le baby gang del nord” per citare la sindaca) — temi sui quali Adriana Poli Bortone aveva costruito buona parte della propria proposta elettorale — la maggioranza di Palazzo Carafa sembra attraversata da una singolare crisi di identità politica.

Sempre più spesso, infatti, assistiamo a consiglieri di maggioranza che, tra dichiarazioni pubbliche, interviste e malumori affidati ai corridoi di Palazzo, sembrano assumere i toni e gli argomenti propri dell’opposizione: denunciano disordine, criticità irrisolte, mancanza di programmazione e difficoltà amministrative, come se non appartenessero alla stessa coalizione che governa la città.

Un atteggiamento che lascia francamente interdetti. Chi siede tra i banchi della maggioranza non è spettatore delle dinamiche amministrative, ma ne è parte integrante: dispone del voto in Consiglio, partecipa alle commissioni, esercita deleghe e ha il dovere politico di contribuire alla costruzione delle soluzioni, non semplicemente alla rappresentazione dei problemi.

Comprendiamo il tentativo di prendere le distanze da un’amministrazione che appare sempre più lontana dalle aspettative generate in campagna elettorale. Tuttavia, scaricare all’esterno responsabilità che appartengono alla stessa filiera di governo cittadino rischia di trasformarsi in un esercizio di autoassoluzione poco credibile agli occhi dei leccesi.

L’auspicio è che tensioni interne, distinguo e malumori ormai evidenti non finiscano per paralizzare ulteriormente l’azione amministrativa, aggravando una condizione già segnata da ritardi, confusione e assenza di visione su dossier cruciali per la città. Per il bene di Lecce, ci aspettiamo da ciascun eletto — di maggioranza soprattutto — un’assunzione piena di responsabilità: governare significa scegliere, affrontare i problemi e dare risposte, non fare opposizione a se stessi.