Tettoia Liberty, la minoranza attacca: “Sul milione del Comune servono chiarimenti

LECCE – La Tettoia Liberty torna al centro dello scontro politico a Palazzo Carafa. Questa volta nel mirino della minoranza finisce il contributo da un milione di euro stanziato dal Comune di Lecce per il recupero e la ricollocazione della storica struttura nell’area dell’ex Caserma Massa, intervento finanziato con le misure di compensazione ambientale riconosciute da Snam nell’ambito della realizzazione del gasdotto Tap.

I consiglieri di opposizione parlano apertamente di “criticità” e chiedono “chiarimenti e precisazioni” sugli atti approvati negli ultimi mesi dall’amministrazione comunale. Secondo la minoranza, infatti, emergerebbe una contraddizione tra quanto sostenuto nella delibera approvata dalla giunta a gennaio e quanto previsto dalla convenzione originaria del project financing del parcheggio ex Caserma Massa.

“La deliberazione approvata a gennaio afferma infatti che il restauro della Tettoia Liberty non rientrerebbe tra le opere previste nella concessione del project financing del parcheggio ex Caserma Massa – scrivono i consiglieri – Tuttavia la convenzione del 2010 prevedeva già, tra gli obblighi del concessionario, il recupero e la ricollocazione della Tettoia Liberty quale opera di riqualificazione urbana”.

Da qui la richiesta di fare piena luce sull’intera vicenda amministrativa e contabile. “È una contraddizione evidente che pone interrogativi rilevanti sotto il profilo amministrativo, tecnico e contabile”, sostengono gli esponenti della minoranza, che contestano soprattutto la scelta di utilizzare risorse pubbliche aggiuntive per coprire costi che, almeno in parte, sembrerebbero già ricompresi negli obblighi contrattuali del concessionario.

Nel comunicato viene sottolineato anche il tema politico legato alla destinazione delle compensazioni Tap. “Parliamo di un milione di euro di risorse che avrebbero potuto finanziare direttamente decine di interventi diffusi nei quartieri della città: la riqualificazione di parchi e piazze, nuovi spazi verdi, marciapiedi, illuminazione pubblica, playground, manutenzione delle periferie, recupero di spazi sociali e impianti sportivi oggi in condizioni di abbandono”.

Secondo l’opposizione, si tratta di “risorse straordinarie che avrebbero potuto rappresentare un’occasione concreta per migliorare la qualità della vita quotidiana di migliaia di cittadini”. Per questo i consiglieri ritengono “doveroso chiedersi se sia corretto destinare integralmente tali somme a coprire costi che, almeno in parte, sembrano già riconducibili agli obblighi contrattuali del concessionario”.

La vicenda finirà ora all’attenzione delle commissioni consiliari di controllo. La minoranza annuncia infatti la convocazione delle sedute per acquisire tutta la documentazione relativa alla concessione, al piano economico finanziario, ai pareri tecnici e contabili, alle prescrizioni della Soprintendenza e agli atti integrativi predisposti dalla giunta comunale. “L’obiettivo non è ostacolare il recupero della Tettoia Liberty – precisano i consiglieri – ma garantire che ogni decisione venga assunta nel pieno rispetto della legge, della trasparenza amministrativa e della tutela dell’interesse pubblico”.

Sul caso interviene anche Antonio Rotundo, presidente della XI Commissione controllo, che il 7 maggio scorso ha inviato una Pec al segretario generale del Comune, Giacomo Mazzeo, chiedendo verifiche sulla correttezza del procedimento. Nella lettera, Rotundo richiama esplicitamente alcuni articoli della convenzione del 2010. “Dalla lettura della convenzione sopra richiamata si può riscontrare al contrario che l’articolo 4 al punto 7 prevede tra gli obblighi del concessionario il restauro ed il consolidamento nonché la finitura della tettoia Liberty”, scrive il consigliere, aggiungendo che anche l’articolo 10 stabilisce che “il concessionario provvederà a sua cura e spese al restauro e consolidamento nonché finitura della stessa”.

Rotundo evidenzia inoltre che tali obblighi “non sono stati modificati” nel successivo atto aggiuntivo del 2023 e conclude annunciando di aver ritenuto necessario sottoporre la questione all’attenzione del segretario generale “anche nella sua funzione di responsabile dell’anticorruzione”.