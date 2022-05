Il “caso Nardò”, dopo l’endorsement di Emiliano per Mellone, anima il dibattito nel centrosinistra. Le critiche di Massa. La bacchettata di Boccia a Stefano

NARDÒ – Dopo che Michele Emiliano ha ufficializzato il sostegno a Pippi Mellone una parte del Pd ha protestato: Dario Stefano si è autosospeso dal partito. Il passato da estremista di destra del sindaco neretino non piace ad alcuni dem. Ma la verità è che a Nardò il centrosinistra è a pezzi, con tre differenti candidati. L’avvocato Federico Massa stigmatizza l’appoggio a Mellone: “Torno sulla vicenda della surreale beatificazione in vita di Pippi Mellone da parte del Presidente della Regione, per sottolineare un profilo che, a differenza della beatificazione, è molto serio, direi imprescindibile.

Per la esistenza di un partito la precondizione è il riconoscimento dei valori che tengono insieme una comunità e ne definiscono l’identità.

Identità che va tutelata e difesa. Se una parte anche piccola, ma mai insignificante, della comunità viene mortificata (e questo è avvenuto per il circolo di Nardò del PD) e la comunità in quanto tale, quindi nelle sue più alte espressioni e rappresentanze, non reagisce, si determina una progressivo, inevitabile, sgretolamento, perché nessuno si sentirà riconosciuto e tutelato.

E, alla fine, rischiamo di non avere non un partito nuovo, ma, semplicemente, un partito”.

Intanto Francesco Boccia, deputato Pd responsabile degli enti locali, scende in campo per difendere Michele Emiliano: “C’è un’ipocrisia di fondo. Di chi è intervenuto in questo dibattito al di fuori delle mura del Partito Democratico, pur vivendo ancora con i seggi del PD. E a questi si è legato anche il senatore Stefano. Mi dispiace. Così come ho sperato che non si autosospendesse un anno fa, quando era scomparso dalla campagna elettorale per le regionali, impegnato a impedire la candidatura di Michele Emiliano insieme a Bellanova e Scalfarotto, poi giudicati senza appello dai pugliesi, così mi auguro che non lo faccia oggi. Il problema è che c’è tutto un mondo di impiegati della politica che hanno fatto di tutto per impedire a Emiliano di candidarsi e al PD di vincere. Non vorrei che si tornasse a quel punto. Il PD in Puglia è l’asse della maggioranza di Emiliano, ma solo gli ipocriti possono pensare che il PD, dopo la distruzione della coalizione di centrosinistra fatta da Renzi e da coloro che lo hanno seguito, possa vincere le elezioni da solo.

Link Sponsorizzato

Emiliano ha dovuto costruire una coalizione parallela, perché il centrosinistra non esisteva più. Questa contraddizione ce l’abbiamo in tutta Italia. E lo dico alle anime belle. Quelle a cui piace uscire dalla tana quando non c’è da combattere. Avrei voluto vedere in prima linea in campagna elettorale un anno fa quelli che oggi danno addosso a Emiliano per un post. Invece, erano in salotto a sperare che si perdesse contro Fitto e FDI. C’è un pezzo di classe dirigente che preferisce perdere”. Sulla vicenda di Nardò, Boccia ricorda “a chi si è autosospeso, che Falangone (candidato sindaco di centrosinistra ndr) e il consigliere comunale PD di Nardò, Siciliano, non hanno sostenuto Emiliano alla Regione; né hanno sostenuto Stefano Minerva, sindaco di Gallipoli, uno dei nostri giovani migliori, alla presidenza della Provincia di Lecce. Nessuno ha fatto polemiche. Eppure erano posizioni gravi. Ma nonostante tutto il PD sostiene e voterà Falangone. La cosa grave è che il senatore Stefano ha strumentalizzato una vicenda tutta locale che è figlia di storie locali che non dovrebbero esserci ma che vanno rappresentate per quello che sono: rancori personali che vanno superati”.