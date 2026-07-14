Lecce, definito lo staff medico-sanitario per la stagione 2026/2027

LECCE – L’U.S. Lecce ha ufficializzato la composizione dello staff medico-sanitario che accompagnerà la Prima Squadra nel corso della stagione sportiva 2026/2027. La società giallorossa ha completato il quadro delle figure professionali incaricate di seguire la salute, la preparazione e il recupero degli atleti.

Alla guida dell’area sanitaria generale ci sarà il dott. Giuseppe Congedo, confermato nel ruolo di Responsabile Sanitario Generale, mentre il coordinamento sarà affiancato dal dott. Antonio Orgiani, nominato Co-Responsabile dell’Area Sanitaria Generale. Per quanto riguarda la Prima Squadra, il ruolo di Responsabile Sanitario sarà ricoperto dal dott. Francesco Nuccio.

A supporto dell’attività medica del club è stato inserito anche il dott. Antonio Tondo, con l’incarico di Medico Sociale e Cardiologo.

Completano lo staff le figure dedicate alla fisioterapia e al recupero funzionale: Francesco Soda, Marco Camassa e Mario Trifoglio nel ruolo di fisioterapisti, oltre a Stefano Carrisi, osteopata della squadra.

L’area specialistica si arricchisce inoltre della presenza della podologa Annachiara Schido, mentre per il settore nutrizione il Lecce potrà contare sul lavoro di Mirco Spedicato e Luigi Sturdà.