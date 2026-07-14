Controlli straordinari della polizia nel Salento: un arresto per violazione del divieto di avvicinamento

SALENTO- Oltre mille persone identificate, centinaia di veicoli controllati e un arresto per violazione del divieto di avvicinamento. È il bilancio dei servizi straordinari di controllo del territorio effettuati dalla Polizia di Stato tra il 6 e il 12 luglio in provincia di Lecce, coordinati dal questore Giampietro Lionetti e svolti con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale”, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei commissariati di Nardò e Taurisano.

I controlli hanno interessato le aree ritenute più sensibili del capoluogo e della provincia, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati predatori, al contrasto della cosiddetta “malamovida” e al monitoraggio delle zone della stazione ferroviaria, degli istituti scolastici e dei principali luoghi di aggregazione. Pattuglie e posti di controllo sono stati predisposti tra Piazza Mazzini, via Leuca, zona Ferrovia-Casermette, Piazzetta Santa Chiara, piazzale Carmelo Bene, Parco Galateo e nelle aree vicine a banche, uffici postali e supermercati.

Nel corso dell’attività è stato arrestato un 28enne di Nardò, rintracciato dagli agenti del locale commissariato dopo una segnalazione arrivata da Santa Maria al Bagno. L’uomo, già sottoposto al divieto di avvicinamento nei confronti di una donna vittima di presunti atti persecutori, è stato sorpreso nei pressi del luogo in cui si trovava la persona offesa, violando così la misura cautelare.

Dopo aver ricostruito i movimenti dell’indagato anche attraverso le immagini di videosorveglianza, gli agenti lo hanno rintracciato nella sua abitazione e arrestato in flagranza differita. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato trasferito nel carcere di Borgo San Nicola.