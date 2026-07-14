Dal 15 luglio al 7 agosto il tour del ventennale della BandAdriatica in Puglia

SALENTO – Un universo musicale meticcio e in costante evoluzione, nel quale la tradizione popolare diventa materia viva e contemporanea, aperta al dialogo tra culture, memorie e geografie. Dopo il concerto speciale del 6 maggio al Teatro Apollo di Lecce e le prime tappe internazionali tra Tirana, Budapest, Balatonboglár, Korčula e Rudolstadt, il tour del ventennale di BandAdriatica prosegue in Puglia con una nuova serie di appuntamenti tra feste popolari, festival, piazze e luoghi simbolici del territorio.

Dal 15 luglio al 7 agosto la band guidata da Claudio Prima porterà il suo viaggio sonoro mediterraneo a Campi Salentina, Tricase, Gallipoli, Bari, Mesagne, Ceglie Messapica e Galatone, confermando la forza di uno dei progetti più originali e riconoscibili della world music italiana. In questi due decenni il gruppo salentino ha costruito un linguaggio personale e immediatamente identificabile, attraversando festival e rassegne internazionali di rilievo e dando forma a una vera babele sonora: le bande pugliesi dialogano con le fanfare balcaniche, le suggestioni mediorientali, le pulsazioni nordafricane e la tradizione salentina.

Questo tour non è una semplice celebrazione, ma una festa collettiva e un nuovo attraversamento del mare nostrum. Il live ripercorre brani storici, nuove rielaborazioni e incroci fondamentali del cammino artistico dell’ensemble, rilanciando il senso profondo della sua ricerca: la musica come spazio di incontro, contaminazione e trasformazione. «Dopo le prime date del tour ci portiamo dentro una grande emozione», racconta Claudio Prima. «Suonare di nuovo a Tirana, Dubrovnik e in altri posti decisivi per la nostra storia è stato come ritrovare una parte essenziale del nostro percorso. Nel 2008, durante Rotta per Otranto, incontrando musicisti delle due sponde dell’Adriatico, abbiamo iniziato a interrogarci sull’esistenza di una possibile musica adriatica. Da quell’esperienza BandAdriatica ha definito la propria identità: non una somma di tradizioni, ma un linguaggio nato dall’incontro, dalla ricerca e dall’idea che il Mediterraneo sia uno spazio condiviso, dove le differenze diventano musica. Rivedere oggi quei luoghi e quelle persone non è stata una celebrazione del passato, ma la conferma che il viaggio continua: le radici più profonde non sono quelle che dividono, ma quelle che ci uniscono».

Le nuove date si apriranno martedì 15 luglio alle 21:30 a Campi Salentina per la Festa di San Pompilio. Martedì 22 luglio alle 21:00 il tour farà tappa nel piazzale della Chiesa dei Diavoli di Tricase per il festival Il Cammino Celeste, mentre venerdì 25 luglio alle 21:00 BandAdriatica sarà in Piazza Aldo Moro a Gallipoli, nell’ambito della Festa di Santa Cristina. Domenica 27 luglio alle 21:00 il gruppo approderà a Bari, nel Giardino Princigalli, per Oltremare Festival. Mercoledì 30 luglio alle 21:30 appuntamento a Mesagne, in Piazza Orsini del Balzo, per Etnofest. Il percorso proseguirà venerdì 1 agosto a Ceglie Messapica per il Festival dei Giochi e giovedì 7 agosto a Galatone per il festival itinerante La Notte della Taranta con Maria Mazzotta.

Sul palco la storica e consolidata formazione, con sette componenti su otto presenti fin dal primo giorno, guidata da Claudio Prima, organetto e voce, e composta da Emanuele Coluccia al sax, Andrea Perrone alla tromba, Vincenzo Grasso al clarinetto, Gaetano Carrozzo al trombone, Morris Pellizzari alle chitarre, Giuseppe Spedicato al basso e Ovidio Venturoso alla batteria. Una band capace di tenere insieme il calore della banda da strada, la forza ritmica delle fanfare, il canto popolare, le influenze balcaniche, arabe e mediterranee e l’impatto di un grande concerto dal vivo.

Unico gruppo italiano selezionato per gli showcase del Babel Med Music di Marsiglia nel 2017 e del SIM – Semana Internacional de Música di San Paolo del Brasile nel 2019, BandAdriatica si è esibita negli anni in Ungheria, Paesi Bassi, Malta, Cipro, Spagna, Belgio, Slovenia, Austria, Albania, Croazia, Germania, Francia, Svizzera, Repubblica Ceca e Portogallo, consolidando una presenza significativa nel panorama europeo e mediterraneo della world music. Nel corso del suo cammino ha collaborato con artiste e artisti di primo piano della scena world internazionale, tra cui Rony Barrak, Savina Yannatou, Burhan Öçal, Kocani Orkestar, Raiz, Boban Marković Orchestra, Michel Godard ed Eva Quartet.