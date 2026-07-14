Stalking e rapporti sessuali contro la volontà della ex compagna: 25enne condannato a oltre 7 anni

SALENTO – Avrebbe perseguitato e violentato la ex compagna ma viene assolto dall’accusa di tentata estorsione aggravata ai danni della madre. È comunque pesante la condanna a a 7 anni e 4 mesi di reclusione inflitta dal gup Angelo Zizzari nei confronti di un 25enne di origini tunisine ma residente in un comune della provincia di Lecce. pronunciata dal gup Angelo Zizzari a conclusione del processo con il rito abbreviato.

Dalle indagini, è emerso che il 25enne controllasse la vita della donna, succube dell’uomo. Le avrebbe impedito di allontanarsi da casa del fratello di lui, l’avrebbe privata dello stipendio e sottratto i telefonini per impedirle di documentare le ferite che, per circa un anno, le avrebbe provocato. Impedendole di recarsi in ospedale per farsi medicare. Incalzata dalla minaccia: “Se provi a farti refertare oppure se ti fai visitare da un dottore a mia insaputa ti uccido, ti ammazzo e violento tua figlia”. Ci sono anche episodi di danneggiamenti: il 3 dicembre 2025, l’uomo si sarebbe scagliato contro la serranda e la porta d’ingresso, per poi arrampicarsi sul terrazzo e forzare finestra e porta della cucina, tentando di aggredire la donna salvata soltanto dal tempestivo intervento di alcuni familiari.

La malcapitata, in sintesi, avrebbe vissuto isolata e costretta a comunicare con la figlia solo in sua presenza. Il 25enne è stato assolto da un episodio di tentata estorsione che si sarebbe configurato il 3 dicembre 2025 quando si sarebbe presentato in casa della madre e minacciato di mettere fuoco all’abitazione e di andare via con le auto di famiglia per costringerla a consegnargli 10mila euro. Non appena saranno depositate le motivazioni, l’imputato, sempre detenuto, valuterà il ricorso in appello attraverso l’avvocato Mario Coppola