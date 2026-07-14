Omicidio di Copertino, chiuso per 30 giorni il circolo vicino al luogo dell’agguato

COPERTINO (Lecce) – Il Questore di Lecce ha disposto la chiusura per 30 giorni del circolo privato di Copertino davanti al quale, secondo le indagini, sarebbe stato pianificato l’omicidio dell’11 aprile scorso, costato la vita a un uomo e culminato anche nel tentato omicidio di un’altra persona.

Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 100 del Tulps su proposta dei carabinieri, sospende per un mese la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande e quella per gli apparecchi da intrattenimento.

Alla base della decisione, l’abituale presenza nel locale di soggetti con precedenti penali, alcuni ritenuti vicini alla criminalità organizzata. Secondo gli investigatori, il presunto autore dell’agguato sostò a lungo davanti al circolo prima di entrare in azione.

Tra gli elementi richiamati anche il comportamento di alcuni presenti dopo la sparatoria. Il presidente del circolo, infatti, è indagato per favoreggiamento personale.