Nociglia, il chiarimento di Anna Maria Palma: “Non voglio fare una terza lista. Il mio post privato non è riferito al Pd, ma alla situazione sociale fratturata”

NOCIGLIA – Non vuole schierarsi tra gli oppositori di Vincenzo Vadrucci (che nel centrosinistra ci sono, ma lavorano sotto banco, senza esporsi a una terza candidatura) Anna Maria Palma, né fare il terzo candidato. Le considerazioni personali in un post su Facebook (che risultava aperto al pubblico) le chiarisce in una lettera che scrive alla nostra redazione, invitandoci a un’attenta lettura di quanto esternato nel post: “La mia è una oggettiva descrizione di una situazione sociale completamente fratturata, che nulla ha a che vedere con il PD, partito in cui io sono tesserata e nei cui valori credo fermamente.

Dai commenti inoltre si evince che, purtroppo, in altre realtà le dinamiche sono le medesime, frutto di gestioni amministrative basate sulla statistica demografica applicata al calcolo matematico dei voti, sulla politica del ‘me o contro di me’ e sulla scelta minuziosa dei candidati da inserire nelle liste, mirata a precise spaccature familiari.

Spero, pertanto, che il prossimo primo cittadino metta in agenda la risoluzione di tali problematiche.

Quanto al vostro articolo e al l’interrogativo riportato nel titolo (la sua possibile candidatura a sindaca di Nociglia nr), tengo a ribadire, come esplicitato nel mio post, che l’intento non era la promozione di una terza lista o una mia discesa in campo. Continuerò a convogliare le mie energie verso la crescita di un modello sociale differente rispetto a quello che stiamo ereditando, attraverso, ad esempio, una bellissima associazione di cui faccio parte da 5 anni, che con grosse difficoltà ed ostacoli ha promosso cultura, sport e momenti aggregativi.

Rispetto infine alla facilità attraverso cui fate giornalismo, consiglio, da non addetta ai lavori, di approfondire con serietà gli accadimenti senza rincorrere la notizia a tutti i costi su indicazione, chissà, di qualcuno…

Strano che questi eventi si verifichino proprio a ridosso delle tornate elettorali, come accadde 5 anni fa!”.