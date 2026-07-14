Sagre e Feste nel Salento: tutto pronto per la Sagra te lu Ranu

Tradizioni e feste gastronomiche, per gustare i prodotti tradizionali. Come ogni anno la bella stagione apre le porte alle sagre e alle feste all’aria aperta organizzate dalle proloco. Ecco dunque un elenco dettagliato di tutte le sagre dei prossimi giorni in Provincia di Lecce.
Prossimi appuntamenti nel Salento:
14 – 15 luglio
Festa di san Pompilio – Campi salentina
15 – 16 luglio
Madonna del Carmine – Nardò
15 – 16 luglio
Madonna del Carmine – Gallipoli
15 – 16 luglio
Madonna del Carmine – Borgagne
16 luglio
Pettolata – Nardò
16 – 17 luglio
Madonna del Carmine – Tuglie
17 – 19 luglio
Sagra Te lu Ranu – Merine
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