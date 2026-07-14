Lecce, avanti per Hysaj: proseguono i contatti con lo svincolato

CALCIOMERCATO- Il Lecce continua a lavorare sulla pista che porta a Elseid Hysaj. Il laterale albanese, attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con la Lazio, resta uno dei profili valutati dalla dirigenza giallorossa per rinforzare il reparto difensivo.
I contatti tra le parti proseguono e, al momento, non è stata ancora trovata un’intesa. Il dialogo, però, resta aperto e la situazione è in continua evoluzione, con il club salentino che continua a monitorare la fattibilità dell’operazione.
Classe 1994, Hysaj vanta una lunga esperienza in Serie A, dove ha indossato le maglie di Empoli, Napoli e Lazio, collezionando oltre 300 presenze nel massimo campionato. La sua duttilità, che gli permette di giocare sia a destra che a sinistra, rappresenta una caratteristica particolarmente apprezzata. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori sviluppi sulla trattativa.
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