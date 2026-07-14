La “Giornata del Merito e del Riconoscimento”, eccellenze studentesche in scena nell’Istituto “Vittorio Bachelet”

In molte scuole del nostro Salento e d’Italia è un evento caduto nell’oblio. Ma nell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore , “Vittorio Bachelet”, scuola diretta dal Dottor Giuseppe Manco, la “Giornata del Merito e del Riconoscimento” è invece un evento tutto da vivere e celebrare. Eccoli allora i Magnifici Ragazzi, di cui conosceremo i nomi tra poco, ricevere dalle mani del proprio Dirigente il prezioso riconoscimento. Cominciamo con ordine.

Giornata del Merito e del Riconoscimento!

​“E’ ormai trascorso pochissimo tempo dalla conclusione degli Esami di Maturità 2026-sottolinea il Dottor Manco-ma dobbiamo proprio dire con grandissima soddisfazione che i risultati, conseguiti dalle studentesse e dagli studenti dell’IISS V. Bachelet di Copertino, Istituto Tecnico Economico e Professionale per i Servizi Commerciali con Op. Grafico-Pubblicitaria e Servizi Socio-Sanitari, sono stati diffusi, apprezzatissimi ed eccellenti”. E qualche giorno fa, i veri protagonisti del miracolo scolastico, tutto Italiano, sono ritornati a scuola per essere accolti tra il plauso del Dirigente Scolastico, dei docenti, dei genitori e del personale scolastico. “E’ un momento di condivisione di esperienze e di particolari vissuti –chiarisce il nostro Dirigente-un’occasione per scambi di idee e progetti futuri nei quali investire le competenze acquisite e certificate dal titolo di studio recentemente ottenuto”. Scambio di idee, motivazioni e prospettive di alto valore socio-didattico, anche tra generazioni diverse, ovvero tra studentesse e studenti dei Corsi diurni e serali. E poi le emozioni hanno preso il sopravvento, invaso gli animi, per aver tagliato un traguardo importante della propria vita. “ Ricordo di sicuro indelebile-aggiunge il Dottor Manco- in ciascuno dei nostri bravi studenti, protagonisti di un percorso di particolare rilevanza, che potrà loro garantire ulteriore successo negli studi e nel mondo del lavoro”. Quindi-dichiara il Dirigente- ci sentiamo di riconoscere davvero il merito e l’eccellenza a tutti coloro che si sono distinti brillantemente negli esiti finali degli Esami di Maturità 2026!

Eccoli allora i nomi dei nostri Magnifici:

​Delle Rose Dafne Dalila 5^C AFM 100/lode

​Dell’Anna Maria Antonietta 100/lode 5^ S SAN

​Macculi Daniela 100/lode 5^ S SAN

​Scazzi Marianna 100/lode 5^ S SAN

​Trinchera Ilaria 100/lode 5^ S SAN

​Lezzi Miriam 100/100 5^ S AFM

​Fiorita Riccardo 100/100 5^ A SIA

​Raganato Karol 100/100 5^ B RIM

​Tarantino Mattia 100/100 5^ D TUR

​Musardo Eleonora 100/100 5^S SAN

​Maggio Rosa 99/100 5^S SAN

​Martina Tiziano 99/100 5^S SAN

​Indirli Giorgia 97/100 5^APCP

​Marciante Matteo 96/100 5^APCP

​Maiorano Giovanna 96/100 5^ S SAN

​Conversano Arianna 95/100 5^ S SAN

​Martina D’Adamo Karol Maria 95/100 5^ D TUR

​Bonuso Siria 93/100 5^ S SAN

​Conversano Giada 93/100 5^ S SAN

​Rolli Noemi Grazia Maria 93/100 5^ S SAN

​MARTINA GIOELE 92/100 5^ S SAN

​“Le congratulazioni si estendono-conclude il Dottor Manco- in ogni caso, a tutte le studentesse e gli studenti dell’IISS V. Bachelet che, con impegno continuamente profuso, hanno voluto dimostrare tutta la loro determinazione nel raggiungere obiettivi personali, degni davvero di essere riconosciuti. Dunque, visti gli esiti finali, riteniamo, come scuola, di aver ricevuto un ottimo feeed-back, sempre più convinti del valore aggiunto che ogni giorno questo Istituto crea. Complimenti a tutti, agli studenti, ai genitori, ai docenti e all’intera Famiglia del Bachelet”!

Continua cosi il miracolo scolastico, tutto Italiano, del “Vittorio Bachelet”, che partito delle retrovie didattiche degli anni novanta, ora è una di quelle realtà che dal monte dei propri obiettivi raggiunti , può guardare in assoluta felicità a quel futuro prossimo che studenti, studentesse, docenti, famiglie e personale non docente hanno luminosamente davanti!