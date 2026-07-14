Sub disperso a Santa Maria al Bagno, trovato morto dopo ore di ricerche

SANTA MARIA AL BAGNO (Lecce) – È stato ritrovato senza vita nelle prime ore di questa mattina il subacqueo di 64 anni, Roberto Sollini di Fermo (Marche) disperso dalla tarda serata di ieri nelle acque di Santa Maria al Bagno, marina di Nardò.
L’allarme era scattato intorno alle 23.54, quando i familiari, preoccupati per il mancato rientro dall’immersione, avevano chiesto l’intervento dei soccorsi.
Le ricerche, coordinate dai Vigili del fuoco e condotte in collaborazione con la Capitaneria di porto, sono andate avanti per tutta la notte. A individuare il corpo è stato il nucleo Sommozzatori dei vigili del fuoco, che lo ha recuperato a poche decine di metri dalla boa di segnalazione utilizzata durante l’immersione.
Sul posto hanno operato le squadre dei vigili del fuoco, i sommozzatori e il personale della Capitaneria di porto, impegnati nelle attività di ricerca e recupero.
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