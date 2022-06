Positivi al Covid, ma “latitanti” per non rovinarsi le vacanze: “Li chiamiamo e sono al mare”

SALENTO – Positivi al Covid ma “latitanti”, per evitare la quarantena e non rovinarsi le vacanze. Nel Salento sono una ventina, ma in Italia sarebbero centinaia le persone che, risultate affette da Coronavirus, preferiscono fare perdere le loro tracce e continuare la vita spensierata di chi è in ferie, piuttosto che salvaguardare la propria e l’altrui salute.

Tra Roma e provincia, sarebbero ben 250 le persone che, da inizio agosto, sono risultate irrintracciabili dopo avere fatto registrare un tampone positivo (spesso quello rapido eseguito in farmacia), molte delle quali introvabili per non avere risposto alle numerose telefonate delle Asl o perché avevano fornito un numero di telefono falso.

Link Sponsorizzato

Altre decine di casi di positivi irreperibili sono stati segnalati a Capri (una trentina di persone), svariati a Rimini, ma anche in Abruzzo e in Sicilia. E, come detto, una ventina di casi anche nella provincia di Lecce, come confermato sulle colonne de “Il Riformista” da Alberto Fedele, direttore della Prevenzione dell’Asl di Lecce: “Chiamiamo le forze dell’ordine per segnalarli. Qualcuno al telefono ci ha anche risposto, ma dal rumore si capiva che era al mare”. Con questi comportamenti irresponsabili ed egoistici, la lotta alla diffusione del virus si fa dura.