Sapori e tradizione a Marina di Andrano: tutto pronto per il Mercatino del Gusto

ANDRANO (Lecce) – Al via il Mercatino del Gusto, un evento organizzato dall’Associazione “Puglia in Bocca” in collaborazione con il Comune di Andrano che si svolgerà il 6 e 7 agosto in Marina di Andrano, presso la Zona Fiume, dalle 19:00 alle 24:00.

Saranno presenti numerosi stand di prodotti tipici provenienti da tutta Italia in un mosaico di cultura e di sapori.

La manifestazione, patrocinata dalla Provincia di Lecce e da Confartigianato-Lecce, annovera diversi partner tra cui Associazioni Locali e aziende, quali il Lido Cochabamba, l’AIDO – Gruppo Comunale, l’Associazione “Il Ponte – Ten. Med. Dr. Mario Surano”, la Società Cooperativa Agricola e l’Associazione “Casa delle AgriCulture Tullia e Gino”, che animeranno l’iniziativa con l’ausilio dello staff di Kutra Events.

L’organizzazione solida dell’evento e la presenza dei numerosi espositori consentirà a tutti i partecipanti, in particolar modo ai turisti, di addentrarsi in un viaggio tra i sapori del Salento e della Puglia, con percorsi mirati.

Il programma prevede per il 7 Agosto, alle 20:30, un workshop con giornalisti, medici ed esperti sul tema “Alimentazione e Territorio per un turismo sostenibile”.

Interverranno, infatti, diverse figure istituzionali e attori del territorio, oltre che persone competenti nel campo.

“Siamo felici che la Marina di Andrano sviluppi una piattaforma del Gusto dove apprezzare i sapori del Salento e della Puglia in un meraviglioso connubio con la promozione del territorio. Abbiamo aderito all’iniziativa che sicuramente saprà valorizzare il territorio all’insegna del turismo sostenibile. Mi sia consentito ringraziare l’Associazione Puglia in Bocca e tutti i partner dell’evento. Ringrazio, inoltre, il Consigliere Delegato Donato Accoto, per l’impegno profuso a sostegno di questa iniziativa” – dichiara il Sindaco di Andrano, Salvatore Musarò.

“Abbiamo sostenuto fortemente l’evento e ci auguriamo che ci sia una risposta positiva da parte della Comunità e da parte dei turisti. Abbiamo collaborato in modo proficuo insieme al Presidente Vergine e alla sua Associazione “Puglia in Bocca2. Ci teniamo a sottolineare che il tutto sarà svolto nel rispetto delle disposizioni anti-Covid 19.” – afferma Donato Accoto, Consigliere Delegato alla Cultura, al Turismo e al Rapporto con le Associazioni del Comune di Andrano.

“L’Associazione “Puglia in Bocca” e Kutra Events, con il patrocinio ed il supporto del Comune di Andrano e di tanti altri partner, hanno inteso organizzare un evento che sarà un momento culturale importante volto alla scoperta dell’enogastronomia del Salento e della Puglia, attraverso il quale il turista può fare esperienza della cultura locale e acquisire il senso del luogo. Abbiamo ritenuto importante inserire nelle tappe dell’evento un momento di riflessione sull’alimentazione e sul territorio per un turismo sostenibile. Rivolgoun sincero ringraziamento a tutti gli organizzatori. Vi aspettiamo.” – sono le parole di Giuseppe Vergine, Presidente dell’Associazione Puglia in Bocca.