Al via il Taxi Sociale del Comune di Casarano: un nuovo servizio a sostegno delle persone più fragili

CASARANO (Lecce) – L’Amministrazione Comunale di Casarano comunica l’avvio del servizio di Taxi Sociale, promosso dall’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Casarano e realizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Casarano.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di garantire un supporto concreto ai cittadini che, per condizioni di età, salute o fragilità sociale ed economica, o perché seguiti dal Servizio Sociale Professionale con comprovata difficoltà di spostamento, incontrano difficoltà negli spostamenti verso strutture sanitarie, visite mediche, centri di cura e altri servizi essenziali.

Il servizio rappresenta un ulteriore tassello delle politiche sociali dell’Amministrazione Comunale, orientate a rafforzare la rete di assistenza e a favorire l’inclusione, assicurando pari opportunità di accesso ai servizi per tutti i cittadini.

Possono presentare domanda, secondo i requisiti e le modalità previste dall’apposito avviso pubblico, gli anziani, le persone con disabilità, i cittadini affetti da patologie croniche, le persone seguite dal Servizio Sociale Professionale con comprovata difficoltà di spostamento e i nuclei familiari che versano in particolari condizioni di fragilità economica e sociale.

Per accedere al servizio è necessario compilare l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Casarano oppure scaricabile dal sito istituzionale “www.comune.casarano.le.it” (http://www.comune.casarano.le.it).

L’Assessore alle Politiche Sociali, Daniele Gatto, dichiara:

«Con il Taxi Sociale manteniamo un impegno assunto nei confronti della nostra comunità e rafforziamo ulteriormente la rete dei servizi destinati alle persone più fragili. Questo progetto, promosso dall’Ufficio Politiche Sociali, nasce dalla volontà di offrire un sostegno concreto a chi, per ragioni di età, salute o difficoltà economiche e sociali, incontra ostacoli negli spostamenti per accedere alle cure e ai servizi essenziali.

Un servizio che non rappresenta soltanto un mezzo di trasporto, ma un importante strumento di prossimità e inclusione, capace di avvicinare le istituzioni ai bisogni quotidiani delle persone.

Desidero ringraziare la Croce Rossa Italiana – Comitato di Casarano per la preziosa collaborazione, la Responsabile dell’Ufficio Politiche Sociali, dott.ssa Antonella Ferraro, e tutto il personale dell’Ufficio Politiche Sociali per l’impegno, la professionalità e la disponibilità dimostrati nella progettazione e nell’avvio di questo importante servizio.

Continueremo a lavorare affinché le politiche sociali si traducano sempre più in servizi concreti, accessibili e vicini ai cittadini, con l’obiettivo di costruire una comunità sempre più inclusiva e solidale, nella quale nessuno venga lasciato indietro.»