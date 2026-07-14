Il giovane scacchista Gabriele Longo alle Semifinali dei Campionati Italiani Assoluti di Imola

Lecce – Esordio fra i grandi con un ottimo risultato per il Campione Regionale Assoluto pugliese, Gabriele Longo (classe 2009), che ha disputato le Semifinali dei Campionati Italiani Assoluti 2026 di Imola dal 6 al 12 luglio, unico leccese – nonché primo dal 2021 ad oggi – a rappresentare la Provincia sulle scacchiere più forti d’Italia!

Il giovane giocatore, una Prima Nazionale di gran talento, tesserato presso il circolo Lecce Scacchi ASD, si è messo alla prova nei 9 turni del torneo sfidando avversari di grande caratura, senza timori e con grande entusiasmo, in un girone di ferro vinto poi dal Maestro Internazionale Gylevich, dove è stato capace di raccogliere ben 4 punti, chiudendo con un incremento positivo che lo porta a ridosso della categoria di Candidato Maestro e primo fra le Prime Nazionali partecipanti alla semifinale.

Fra i 250 giocatori presenti per l’evento, con Longo c’era una nutrita schiera di giocatori pugliesi, distribuita negli altri tornei della manifestazione (campionati di categoria), un segnale netto di grande interesse e coinvolgimento sul territorio da parte delle tante associazioni sportive che si dedicano, sotto l’egida della Federazione Scacchistica Italiana e del Comitato Regionale Pugliese, nella promozione e nella formazione dei giovani talenti (e la maggior parte dei giocatori era under18) e nell’articolare un discorso educativo, sano e ricco di spunti di riflessione anche profonda sul senso del vivere lo sport insieme.

I risultati portati dal giovane titano di Soleto non possono che suscitare un immenso orgoglio nel movimento scacchistico pugliese e leccese e aumentare la curiosità nei prossimi traguardi che andrà a raggiungere.