Dal 21 al 25 luglio l’undicesima edizione del festival “Il cammino celeste” nelle province di Lecce e Brindisi

Nidi d’Arac, BandAdriatica, Rachele Andrioli e Coro a Coro, La Cantiga de la Serena e Livia Giaffreda sono gli ospiti dell’undicesima edizione del festival Il Cammino Celeste. Da martedì 21 a sabato 25 luglio a Lecce, San Pietro Vernotico, Tricase, Torre Lapillo e Caprarica di Lecce, torna la manifestazione musicale e culturale che intreccia concerti, spiritualità, paesaggio e riscoperta degli antichi itinerari dei pellegrini nella Puglia meridionale. I live di cinque tra le esperienze più interessanti della scena folk, world e mediterranea saranno preceduti da cammini lungo la Via Francigena e altri percorsi storici e naturalistici, coordinati da Fabio Mitrotti, in collaborazione con numerose associazioni. Nato nel 2016 da un’idea della flautista e compositrice Giorgia Santoro, che ne cura la direzione artistica, Il Cammino Celeste valorizza le vie percorse nei secoli dai pellegrini diretti verso Gerusalemme, con particolare attenzione all’itinerario che dal porto di Brindisi conduce fino a Santa Maria di Leuca. Il festival mette così in relazione musica, comunità, luoghi di culto, beni culturali e paesaggi, invitando il pubblico a vivere il territorio attraverso un’esperienza lenta e condivisa.

Il festival prenderà il via martedì 21 luglio alle 21:00, sul sagrato della Chiesa di San Pietro Apostolo a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, con il concerto dei Nidi d’Arac. Il progetto, nato a Roma nella seconda metà degli anni Novanta e guidato dal musicista salentino Alessandro Coppola, deve il proprio nome all’anagramma della parola “aracnidi”: il nido richiama il luogo della nascita e custodisce i segreti più profondi della tradizione. Nel corso degli anni numerosi musicisti, produttori e dj hanno attraversato la formazione, contribuendo alla natura aperta e mutevole del gruppo. La musica dei Nidi d’Arac nasce dall’incontro tra la tradizione salentina e le accelerazioni elettroniche metropolitane, trasformando antichi repertori di pizzica attraverso ritmi trance, sintetizzatori e nuove costruzioni sonore. Il live sarà dedicato a “Nanti li 90’s”, nuovo album prodotto dall’etichetta francese Emme Records. Sul palco ci saranno Alessandro Coppola alla voce e alle chitarre, Edoardo Targa al basso e contrabbasso, Julian Bellisario alla batteria, Ylenia Giaffreda al violino e Matteo Cappella alla chitarra. Prima dell’esibizione, il Comune proporrà “Il Cammino verso San Pietro”, un itinerario attraverso i tre luoghi di culto identitari della città: la Chiesa di San Giuseppe, la Chiesa della Santissima Maria Assunta e, come destinazione finale, la Chiesa di San Pietro Apostolo. Il ritrovo è fissato alle 18:30 nel Piazzale della Stazione. Il percorso, lungo circa 1,5 chilometri, è gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 3478227836.

Mercoledì 22 luglio alle 21:00, nel Piazzale della Chiesa dei Diavoli di Tricase, la seconda serata accoglierà BandAdriatica, impegnata nel tour che celebra vent’anni di attività. La formazione ha costruito nel tempo un linguaggio originale, capace di mettere in relazione lo stile delle bande italiane, le fanfare balcaniche, la musica tradizionale salentina, i ritmi del Medio Oriente e le sonorità del Mediterraneo. Unico gruppo italiano selezionato per gli showcase del Babel Med Music di Marsiglia nel 2017 e del SIM – Semana Internacional de Música di San Paolo del Brasile nel 2019, BandAdriatica si è esibita in festival e rassegne in Ungheria, Paesi Bassi, Malta, Cipro, Spagna, Belgio, Slovenia, Austria, Albania, Croazia, Germania, Francia, Svizzera, Repubblica Ceca e Portogallo, consolidando una presenza significativa nel panorama europeo e mediterraneo della world music. Nel corso della sua storia la band ha collaborato con Rony Barrak, Savina Yannatou, Burhan Öçal, Kocani Orkestar, Raiz, Boban Marković Orchestra, Michel Godard ed Eva Quartet. L’ensemble guidato da Claudio Prima, organetto e voce, è composto da Emanuele Coluccia al sax, Andrea Perrone alla tromba, Vincenzo Grasso al clarinetto, Gaetano Carrozzo al trombone, Morris Pellizzari alle chitarre, Giuseppe Spedicato al basso e Ovidio Venturoso alla batteria. Prima del live, l’associazione Il Giunco proporrà un cammino lungo la Via Francigena verso Torre del Sasso. Il percorso attraverserà strade e sentieri dominati dagli ulivi e dalla pietra, tra macchia mediterranea, roverelle e querce vallonee. La partenza è prevista alle 18:00 dal parcheggio del ristorante Mamma Li Turchi, a Tricase Porto. L’itinerario, lungo circa 7 chilometri, è gratuito con prenotazione obbligatoria tramite messaggio WhatsApp al numero 347 8227836.

Giovedì 23 luglio alle 21:00, la Torre costiera di Torre Lapillo ospiterà Rachele Andrioli e Coro a Coro, laboratorio permanente di canto polifonico femminile ideato e diretto dalla cantante e musicista salentina. Nato come spazio di apprendimento, ascolto e condivisione dedicato alle donne che amano cantare, si è trasformato in un dinamico spettacolo corale. Attraversando musiche popolari e d’autore provenienti da diverse parti del mondo, Coro a Coro promuove l’incontro tra culture e generazioni e restituisce al canto la sua forza comunitaria e terapeutica. In un tempo segnato da timori, incertezze e chiusure, il coro vuole essere un piccolo argine nel quale la musica costruisce ponti, accoglie e lenisce. Il progetto ha partecipato a numerose manifestazioni, tra cui La Mercè di Barcellona, il Ravenna Festival, al fianco di Giovanni Sollima e dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta da Riccardo Muti per “Le vie dell’amicizia”, e Musicultura allo Sferisterio di Macerata. Prima del concerto, il Centro Educazione Ambientale di Porto Cesareo accompagnerà il pubblico nel Cammino alle Spunnulate, lungo i sentieri che costeggiano il mar Ionio e conducono al suggestivo fenomeno carsico caratteristico di questo tratto di costa. La partenza è prevista alle 18:00 dalla Torre. L’itinerario, lungo circa 2 chilometri, è gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 328 2558560.

Venerdì 24 luglio alle 21:00 (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 3514941192), nella Cappella di San Francesco del Castello Carlo V di Lecce, La Cantiga de la Serena presenterà, in formazione duo con Giorgia Santoro e Fabrizio Piepoli, il progetto “Ave Eva. Nel nome della Madre”. L’ensemble pugliese si dedica da anni alla ricerca, al recupero e alla rielaborazione della musica antica del bacino del Mediterraneo, promuovendo il dialogo culturale tra Oriente e Occidente. Rosa, Vergine, Madre, Regina, Stella e Luce sono alcune delle immagini che attraversano il concerto, evocando le molteplici forme del sacro femminile. Canti devozionali, liturgici e paraliturgici, brani di tradizione popolare e composizioni d’autore scorrono come i grani di un rosario millenario, nel quale l’antico culto della Dea Madre incontra il Cristianesimo delle origini. Nella penombra dei monasteri, sugli antichi sagrati in festa o lungo le vie percorse all’alba dai pellegrini, il canto rivolto alla Madre diventa preghiera, gratitudine, rifugio e speranza. Alle 20:00, prima dello spettacolo, sarà possibile partecipare a una visita guidata speciale nel Castello Carlo V, il più grande castello di Puglia e uno dei monumenti simbolo di Lecce. Il percorso condurrà il pubblico tra storia, architettura e memoria, alla scoperta delle tracce medievali, della fortezza cinquecentesca voluta dall’imperatore Carlo V e delle trasformazioni che hanno segnato nei secoli il rapporto tra il maniero, la città e il territorio salentino. Il ticket per la visita guidata è di 8 euro. Informazioni e prenotazioni al numero 3514941192.

Sabato 25 luglio alle 21:00, il festival si concluderà nel Palazzo Baronale di Caprarica di Lecce con “Piel”, progetto della cantante e percussionista Livia Giaffreda. Cresciuta a Parabita, l’artista si è formata attraverso il canto e le percussioni tradizionali, avvicinandosi successivamente alla world music. L’incontro con artiste, artisti e maestri di diverse provenienze le ha permesso di costruire un repertorio eclettico e in continua evoluzione. Sul palco presenterà un set essenziale fatto di voce, kalimba e tamburi a cornice. Stregata dal fado, dalle canzoni popolari italiane e spagnole e dalle melodie latinoamericane, Livia Giaffreda lascia fluire le musiche del mondo in una lingua personale, costruendo un viaggio tra paesaggi intimi, sonorità evocative e ritmi avvolgenti.

L’undicesima edizione del festival Il Cammino Celeste, con la produzione di Zero Nove Nove, in partenariato con Bari Hi-end, è realizzato con il patrocinio di Associazione Europea delle Vie Francigene, dell’associazione Le Comunità Ospitanti degli Itinerari Francigeni della Puglia Meridionale e dei Comuni di San Pietro Vernotico, Tricase, Porto Cesareo e Caprarica di Lecce in collaborazione con Castello Carlo V di Lecce – Direzione regionale Musei nazionali Puglia, Open Castle, Fondazione Puglia, Associazione Il Giunco, Associazione Meditinere, CEAS di Porto Cesareo, Associazione Mollare Mai e Salentofilia, con il sostegno di MC Motors e Arredi Ufficio e Medicale Srl.