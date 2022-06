Le previsioni meteo di oggi 10 settembre 2021

Puglia

Giornata di tempo stabile con sole prevalente in mattinata su tutto il territorio, qualche nube in più al pomeriggio sullo Ionio e sui settori di confine con la Basilicata. Asciutto nelle ore serali con cieli prevalentemente sereni

Molise

Ampi spazi di sereno in mattinata su tutto il territorio, mentre al pomeriggio i cieli saranno generalmente poco nuvolosi. Nelle ore serali le condizioni del tempo rimarranno stabili con nubi sparse su tutti i settori della regione.

Basilicata

Tempo prevalentemente stabile in mattinata con cieli sereni su tutti i settori, qualche nube in più nel pomeriggio sempre senza fenomeni di rilievo; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli poco nuvolosi.

Temperature minime stabili al Centro-Nord e in lieve aumento al Sud e Isole; massime stazionarie su tutto lo stivale o in lieve rialzo.

