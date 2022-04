Le previsioni meteo di oggi 15 settembre 2021

Puglia

Tempo stabile nella giornata con cieli poco nuvolosi al mattino su tutti i settori, nubi in aumento al pomeriggio sempre senza fenomeni. Nuvolosità irregolare in serata con tempo asciutto su tutta la regione.

Molise

Qualche nube in mattinata con tempo prevalentemente stabile su tutti i settori; al pomeriggio ed in serata le nubi tenderanno ad aumentare senza dar luogo a fenomeni.

Basilicata

Tempo stabile nella giornata con cieli poco nuvolosi al mattino su tutti i settori, nubi in aumento al pomeriggio sempre senza fenomeni. Nuvolosità irregolare in serata con tempo asciutto su tutta la regione.

Temperature minime in generale aumento. Massime in diminuzione al Centro-Nord, in lieve rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori.

http://www.centrometeoitaliano.it