Le previsioni meteo di oggi 9 settembre 2021

Puglia

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino su tutti i settori. Nuvolosità in aumento al pomeriggio con locali acquazzoni o temporali sparsi specie su Salento e settori interni, più asciutto altrove. Fenomeni in esaurimento dalla serata.

Nazionale

Al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni del nord-ovest, sereno altrove. Al pomeriggio maggiori addensamenti su Alpi e Appennino settentrionale con isolate piogge sui rilievi, stabile altrove con prevalenza di cieli sereni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Residue precipitazioni sul Piemonte. Al mattino tempo asciutto con cieli del tutto sereni. Al pomeriggio attese piogge tra Lazio e Abruzzo a ridosso dei rilievi; stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di stabilità diffusa con qualche velatura in transito.

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli soleggiati; maltempo sulla Sardegna con piogge sparse. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori con piogge sull’Appennino e sulla Sardegna orientale. In serata insistono le piogge in Sardegna con fenomeni anche intensi, mentre altrove i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in generale calo; massime stazionarie su tutto lo stivale.