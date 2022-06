Lega Puglia, Tramonte alla guida del dipartimento Sanità e Turi ai servizi di pubblica utilità. Roberto Marti: “Lega al lavoro per il bene dei cittadini a Roma come in Puglia”

PUGLIA – Antonio Tramonte, medico di Massafra guiderà il dipartimento regionale della Sanità della Lega Puglia. Il prestigioso incarico gli e’ stato affidato dal commissario regionale della Lega il sen. Roberto Marti, che ha anche nominato la dottoressa leccese Tatiana Turi, già assessore comunale, responsabile del dipartimento per i servizi di pubblica utilità dei comuni.

“La Lega Puglia – ha dichiarato il senatore Marti – con i propri dipartimenti regionali è al lavoro per presentare proposte concrete e positive per affrontare al meglio questo delicato momento storico. La sanità in Puglia deve fare un salto di qualità importante per essere in grado di gestire al meglio tutti i pazienti e tutte le patologie. Il covid ha imposto una accelerazione alla trasformazione di tutto il settore. Con Antonio Tramonte e i componenti del dipartimento presenteremo presto un piano per la Sanità pugliese, a cominciare da un efficiente e moderno servizio per le cure, l’assistenza domiciliare e la telemedicina, su cui la Puglia è ancora molto indietro.

Link Sponsorizzato

Anche sui servizi di pubblica utilità dei comuni si gioca una sfida importantissima al Sud – ha sottolineato il commissario regionale della Lega – per migliorare la qualità della vita dei cittadini ed efficientare la spesa attraverso soluzioni moderne e tecnologicamente avanzate, che possano mutuare le migliori pratiche già in essere nei tanti comuni ben amministrati dalla Lega. Il nostro impegno quotidiano è lavorare sempre e solo per l’interesse dei cittadini, facendo proposte serie e attuabili sia a Roma, dove siamo al Governo, che in Puglia dove siamo all’opposizione. La politica dei no su tutto – ha concluso Marti – delle strumentalizzazioni e delle speculazioni per prendere i titoli dei giornali la lasciamo ad altri. Saranno i cittadini a giudicare”.