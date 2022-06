Medico in servizio presso il Dea contro il vaccino anticovid, Ordine dei Medici apre un’istruttoria

LECCE – Medico in servizio presso il Dea di Lecce fa propaganda contro i vaccini anticovid, mettendone in luce tutti i rischi, ma rifiutando l’etichetta di “no vax”. In questo ospedale, che sorge a poche decine di metri dal Vito Fazzi, ogni giorno arrivano pazienti da tutto il Salento. Spesso anche da fuori provincia. Agostino Ciucci è Dirigente del pronto soccorso del Dea. Qui, dall’inizio della pandemia, ha visto arrivare pazienti in barella, spesso in condizioni molto critiche, in attesa di essere smistati nei vari reparti. Il medico Ciucci, da mesi, esterna i suoi dubbi sull’efficacia del siero: questa è cosa nota negli ambienti ospedalieri dove indossa ogni giorno il camice bianco.

Da tempo il dirigente ha avviato una personale campagna social sugli effetti collaterali che il vaccino, a suo dire, provocherebbe sul corpo umano anche se lui respinge l’etichetta del no vax: “Chiamarmi negazionista non è proprio il caso” – ha voluto precisare alcune settimane fa all’inizio di un convegno. I suoi post, però, farebbero pensare il contrario. Sono seguitissimi e raccolgono ampi consensi tra il popolo dei no vax. Poco meno di due mesi fa, il 7 luglio del 2021, scriveva su Facebook: “Cerchiamo di non creare ulteriori danni con la somministrazione di questo vaccino, soprattutto ai giovani adulti sani adolescenti e bambini, perché, anche se non lo si vuole ammettere, queste terapie hanno un forte potenziale antinfiammatorio e pro-trombiotico”.

A metà agosto il medico è intervenuto in un dibattito dal titolo “Oltre l’epidemia” organizzato a Mesagne. Nel corso dell’incontro si è discusso delle ripercussioni sociali e scientifiche che si sono innescate nel lungo periodo di emergenza. Medici, giuristi, sociologi, storici ed attivisti si sono confrontati sulle politiche di gestione attuate in Italia e dai governi occidentali per contenere l’avanzata del SarsCov2. E tra i veri relatori era presente anche il medico del Dea. “Io mi considero un critico della scienza e cerco di vedere oltre quello che ci viene proposto – spiegò alla platea – e la proteina Spike che noi produciamo ci può dare problemi cerebrali, polmonari, cardiaci o vascolari e quindi con il vaccino chiamiamolo così mo non stiamo facendo altro che produrre proteina tossica”. Queste dichiarazioni, però, hanno fatto storcere il naso a parecchi suoi colleghi.

E il filmato è stato segnalato all’Ordine. “Di fatto alla luce di quanto affermato nel corso dell’incontro pubblico si tratta di un medico no vax – commenta il Presidente dei Medici di Lecce, Donato De Giorgi – e ho ritenuto necessario convocare il Dirigente per la prossima settimana per essere ascoltato dalla Commissione insieme ad un altro collega in pensione. Nel corso dell’audizione chiederò spiegazioni sulla sua ideologia anti-vaccino”. A conclusione dell’istruttoria, se le spiegazioni che il medico fornirà saranno ritenute soddisfacenti, il procedimento verrà archiviato. In caso contrario il medico rischia un ammonimento (che si potrebbe concretizzare in una formale richiesta di scuse o in rassicurazioni sul proprio orientamento) o la sospensione dall’attività lavorativa. Di certo l’eco di alcune ideologie anti vaccino rischiano di attirare una platea estremamente vasta: “Tutti coloro che non accettano la vaccinazione raccolgono un grande seguito a livello mediatico e fanno parecchio rumore – commenta il Presidente De Giorgi – anche se i no Vax convinti sono molto pochi e bisognerebbe spezzare la catena che lega questi soggetti ad un’ampia fetta della popolazione che ancora nutre forti dubbi sull’efficacia del vaccino”.

Immediata la replica del medico: “Durante la pandemia e nei mesi successivi non mi sono risparmiato, ho lavorato, ho visto il dolore delle persone, io ho curato insieme a tutti i colleghi che mi hanno sostenuto ed affiancato, che mi hanno aiutato nel difficile compito che tutti noi medici, in quel momento, eravamo chiamati a svolgere. Durante un incontro in cui ero stato invitato a parlare della questione vaccini, ho semplicemente espresso delle opinioni, senza far passare l’idea che non ci si debba vaccinare. Io, per primo, mi sono vaccinato tenendo fede al giuramento che ho fatto 30 anni fa. Mia moglie si è vaccinata, e come lei, tutta la mia famiglia.