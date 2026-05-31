Investe un minorenne in scooter e fugge: caccia al “pirata della strada” nel Basso Salento

MARITTIMA (Lecce) – Prima l’impatto, poi la fuga. Un conducente alla guida di un quad è ricercato dai carabinieri dopo aver coinvolto in un incidente un minorenne e aver abbandonato il luogo del sinistro senza fermarsi a prestare soccorso.

L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri lungo la strada provinciale 358, in località Marittima, nel territorio comunale di Diso. Stando ai primi accertamenti, il ragazzo era in sella al proprio motociclo quando è entrato in collisione con il quad che procedeva nella stessa direzione di marcia. Dopo lo schianto, il conducente del mezzo a quattro ruote si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Violenta la caduta del giovane, finito sull’asfalto. A soccorrerlo sono stati alcuni passanti che hanno immediatamente richiesto l’intervento del 118. Trasportato all’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase, il minorenne è stato ricoverato con una prognosi di trenta giorni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tricase, che hanno avviato le indagini per individuare il responsabile. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area, nella speranza che possano risultare utili per risalire all’identità del fuggitivo e chiarire ogni aspetto della vicenda.