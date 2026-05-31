Movida, assessore e Confcommercio ribadiscono: “Non chiudono alle 22 pizzerie, gelaterie e attività artigianali”

LECCE – A prendere la parola, questa volta, è direttamente il mondo delle imprese. Il messaggio è chiaro: il nuovo regolamento sulla movida non nasce per penalizzare le attività regolari, ma per tutelarle. A ribadirlo è il vicepresidente di Confcommercio, Carmine Notaro, intervenuto per chiarire gli effetti delle norme approvate dal Consiglio comunale e finite al centro di un acceso dibattito pubblico.

“Questo regolamento punta a eliminare la concorrenza sleale e dà la possibilità a chi ha le licenze di somministrazione e di attività artigianale di lavorare nel rispetto delle regole: gelaterie, pasticcerie, pizzerie e attività artigianali non dovranno chiudere dalle 22 alle 6 come gli esercizi di vicinato che si trovano nelle aree della movida leccese”, sottolinea Notaro. Un concetto che rappresenta il cuore del provvedimento e che, secondo le associazioni di categoria e l’amministrazione comunale, rischia di essere oscurato dalle polemiche degli ultimi giorni.

Il nuovo impianto normativo, infatti, è stato costruito soprattutto per contrastare un fenomeno che negli ultimi anni si è diffuso nelle zone della movida leccese: esercizi di vicinato e minimarket che, pur non disponendo delle autorizzazioni previste per bar, pub e attività di somministrazione, si erano progressivamente trasformati in punti di distribuzione notturna di alcolici e cibo da asporto, contribuendo alla concentrazione di persone in strada, all’abbandono di rifiuti e a situazioni di degrado urbano.

Da qui la scelta di introdurre regole più rigide per queste attività, senza però limitare il lavoro di chi opera nel rispetto delle licenze e degli investimenti effettuati. Una linea che l’assessore alle Attività produttive Maria Gabriella Margiotta continua a ribadire dopo le numerose interpretazioni circolate nei giorni successivi all’approvazione del regolamento.

“Non so più in che modo spiegare che le attività artigianali, quindi gelaterie, pasticcerie, pizzerie e altre attività produttive, non dovranno chiudere alle 22 come gli esercizi di vicinato”, chiarisce l’assessore. Palazzo Carafa evidenzia come l’obiettivo sia quello di conciliare il diritto al divertimento con la tutela dei residenti, la sicurezza urbana e il decoro degli spazi pubblici.

Margiotta ricorda inoltre che il regolamento nasce nell’ambito del percorso avviato dal Ministero dell’Interno e sviluppato attraverso il protocollo condiviso con Prefettura, Questura, Asl, Comuni del Salento e associazioni di categoria. “Vogliamo accompagnare un sano e sereno divertimento garantendo sicurezza, ordine e pulizia degli spazi, senza togliere nulla all’economia cittadina ma salvaguardando la qualità della vita di residenti e turisti”, spiega.

Nel dettaglio, il divieto introdotto riguarda la vendita e l’asporto di bevande alcoliche e superalcoliche tra le 22 e le 6 del mattino. Restano consentiti il consumo all’interno dei locali e nelle aree autorizzate, mentre le attività artigianali possono continuare a vendere e trasportare i propri prodotti e le bevande analcoliche. Però gelaterie, pizzerie e altre attività artigianali, dopo le 22, non dovranno vendere alcol da asporto (si potrà consumare sul momento). Pub e locali notturni, invece, potranno vendere alcol da asporto dopo le 22 in contenitori biodegradabili. Per i minimarket e gli esercizi di vicinato delle aree interessate scatterà invece la chiusura nella fascia notturna.

A sostegno della linea della maggioranza interviene anche il capogruppo di Fratelli d’Italia Andrea Pasquino, che invita a distinguere tra categorie diverse. “Lo spirito del regolamento è impedire che minimarket ed esercizi di vicinato si trasformino in pub abusivi dove si distribuisce alcol la notte. Non c’è alcun problema per locali notturni e attività artigianali. Dopo le 22 queste ultime non possono distribuire alcol da asporto, mentre pub e attività autorizzate alla somministrazione di bevande e alimenti possono continuare a vendere alcol anche per l’asporto, purché in bicchieri biodegradabili”.

Un nuovo chiarimento che Comune e associazioni di categoria sperano possa chiudere definitivamente le polemiche, riportando l’attenzione sull’obiettivo dichiarato del regolamento: difendere le attività che operano nel rispetto delle regole e contrastare gli abusi che negli ultimi anni hanno alimentato il fenomeno della mala movida.