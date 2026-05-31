Incendi, l’allarme dei Vigili del Fuoco: “Estate già critica, servono uomini e mezzi per il Salento”

Le Segreterie provinciali dei Vigili del Fuoco di Lecce del CoNaPo, Sindacato Autonomo, e della Cgil Funzione Pubblica tornano a lanciare l’allarme sull’emergenza incendi che, con l’arrivo della stagione calda, torna a mettere sotto pressione il territorio salentino e il sistema dei soccorsi. In una nota congiunta, le organizzazioni sindacali denunciano una situazione che si ripete ogni anno, ma che nel 2026 rischia di presentarsi con criticità ancora maggiori a causa della riduzione del personale operativo e della carenza di mezzi.

“Come è noto la competenza sugli incendi di vegetazione (e di interfaccia) appartiene al Ministero dell’Interno, quale parte integrante del più generale concetto di Soccorso Pubblico e più specificamente al Soccorso Tecnico Urgente e quindi dei Vigili del Fuoco. È questa la tipologia di incendio che martorizza il nostro territorio rappresentando circa il 95% di tutti gli interventi di incendio vegetazione dei Vigili del Fuoco di Lecce e non l’incendio boschivo così come definito nella Legge quadro 353 del 2000, tipologia quasi inesistente nel Salento”.

I sindacati evidenziano come l’emergenza sia già iniziata e come il Comando provinciale sia stato costretto a richiedere rinforzi provenienti da altre regioni italiane. “Ci troviamo anche quest’anno a gestire uno stato emergenziale oramai rituale, con l’aggravante della diminuzione del personale operativo a disposizione e della carenza di mezzi di soccorso, tant’è che il Comando di Lecce sta richiedendo già da questi giorni uomini e mezzi provenienti da altre regioni d’Italia con ritardi che comunque pregiudicano il buon esito del servizio di Soccorso”.

Secondo CoNaPo e Cgil, una parte significativa delle attività di soccorso viene garantita grazie al ricorso sistematico al lavoro straordinario. “È facile comprendere che tra personale proveniente da altre regioni e personale impiegato del Comando di Lecce, buona parte del soccorso tecnico urgente nella nostra provincia trova soluzione nell’impiego di personale a straordinario con gravoso impegno psicofisico in periodi caratterizzati da continue ondate di calore”.

Nel documento viene puntato il dito anche contro la scarsa attività di prevenzione da parte di enti pubblici e privati. “Dall’altra parte Enti e molti privati cittadini non si adoperano sufficientemente per scongiurare o ridurre il rischio di incendi o propagazione degli stessi: è inammissibile, nonché estremamente pericoloso, non aver realizzato l’indispensabile opera di pulizia dei bordo strada, banchine, scarpate, parchi comunali, aiuole, mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile o aver attuato le obbligatorie misure di prevenzione nei terreni dei privati cittadini”.

Le critiche si estendono anche alla programmazione regionale della campagna antincendio. “Anche la Regione Puglia appare bloccata dalla sua stessa burocrazia e sembra non comprendere che le date simboliche di inizio e fine della campagna di antincendio boschivo, che prevedono l’attivazione delle squadre AIB di Protezione Civile, fissate di routine dal 15 giugno al 15 settembre, devono necessariamente essere modulate in base alle esigenze e necessità operative”.

Da qui la richiesta finale rivolta alle istituzioni. “Nell’immediato CONAPO-Sindacato Autonomo VVF e CGIL-VVF rinnovano l’urgente necessità di richiedere un potenziamento dell’organico del Comando Vigili del Fuoco di Lecce per sopperire alla carenza di personale operativo in relazione all’eccessivo carico di lavoro del periodo estivo, anche nell’ottica dei potenziamenti estivi annunciati dal Comitato per la Sicurezza riunitosi recentemente in occasione della visita a Lecce del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, promuovendo un interpello nazionale per rinforzare l’organico dei Vigili del Fuoco nel Salento. Una misura già attuata in diversi Comandi in Italia”.

L’appello porta la firma di Gerardo Altamura per il CoNaPo e di Pasquale Cirillo per la Cgil Vigili del Fuoco, che chiedono interventi immediati per evitare che l’estate si trasformi ancora una volta in una corsa contro il tempo sul fronte degli incendi.