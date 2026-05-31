Rotundo: “Darsena di Frigole, perché non si interviene dopo che il Consiglio ha destinato le risorse alla manutenzione?”

LECCE – Il presidente della Commissione controllo XI, Antonio Rotundo ha inviato un’interrogazione a risposta scritta alla sindaca Poli Bortone e al segretario generale del Comune per chiedere notizie sulla darsena di Frigole. La posidonia che ostruisce il canale continua a impedire ai pescatori del luogo di poter lavorare. “La condizione di inagibilità in cui versa il canale di Frigole da tempo impedisce l’attività di pesca con ricadute negative sulle famiglie dei pescatori che traggono da li il proprio reddito – spiega Rotundo – Al fine di rendere fruibile il canale, il Consiglio comunale nella seduta del 27 marzo scorso ha deliberato una variazione al bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026, destinando 80.000 euro alla manutenzione ordinaria della darsena di San Cataldo e del canale di Frigole. Dopo oltre due mesi i pescatori di Frigole continuano a fare i conti con l’impraticabilità del canale e sono in attesa dell’intervento risolutivo dell’amministrazione comunale che ancora non arriva. Da un esame delle determine dirigenziali abbiamo verificato che, contrariamente a quanto deliberato dal Consiglio comunale, tutte ĺe somme son̈o state impegnate senza prevedere neanche un euro per Frigole. La notizia ha il sapore della vera e propria beffa per le circa 20 famiglie che hanno atteso giorno dopo giorno che gli impegni assunti con atti ufficiali venissero realizzati”.

Il consigliere di opposizione chiede al sindaco per sapere “le ragioni per le quali si è voluto penalizzare così pesantemente Frigole ed in particolare i pescatori” e “se non ritenga di dover rimediare impegnando le risorse necessarie per il dragaggio del canale di Frigole con la massima urgenza”.