Trattamento di fine mandato, i consiglieri regionali non fanno marcia indietro. Toma: “Escano allo scoperto”

PUGLIA – “La vicenda del Trattamento di fine mandato e la discussione su questa brutta pagina della politica pugliese continua a creare imbarazzo a tutti i livelli. Riteniamo impensabile che in un Consiglio regionale possano approdare temi come il fine mandato, vitalizi e privilegi sulla base di sollecitazioni anonime”. Lo dichiara in una nota Massimo Toma – Coordinatore Provinciale di ITALIA VIVA.

“Discutere di una proposta di legge e un emendamento ‘anonimo’ – aggiunge – è offensivo, per tutti i pugliesi e la classe politica di questo territorio. A maggior ragione pensando alle centinaia di amministratori locali che, anche senza indennità, fanno sacrifici enormi quotidianamente per far quadrare le casse comunali e per poter amministrare bene i propri territori.

Link Sponsorizzato

Alla luce di questo, confermando la nostra contrarietà al trattamento di fine mandato, chiediamo il coraggio di discussione del Consiglio Regionale su questo tema ‘alla luce del sole’. Senza emendamenti anonimi o voto segreto – conclude Toma – mettendoci la faccia e dare modo ai cittadini di conoscere la verità”.