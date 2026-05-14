Anche l’assessore alla Sicurezza Capoccia ridimensiona la vicenda delle aggressioni dei bulli

Sugli episodi relativi alle cosiddette baby gang interviene l’assessore alla Sicurezza, Giancarlo Capoccia: “Condivido pienamente quanto già autorevolmente affermato dal sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, dal prefetto, Natalino Manno, che desidero ringraziare per l’attenzione costante e per il prezioso lavoro quotidiano svolto a tutela del nostro territorio, e dal procuratore capo del Tribunale per i Minorenni, Simona Filoni.

Le loro parole tracciano con chiarezza il corretto approccio istituzionale: mantenere alta l’attenzione, garantire il massimo presidio del territorio e affrontare con determinazione ogni episodio di illegalità, evitando al tempo stesso inutili e dannosi allarmismi.

Il fenomeno verificatosi in queste settimane è serio e va affrontato con fermezza, ma è altrettanto importante ribadire che si tratta di episodi circoscritti, già sotto stretta osservazione delle forze di polizia. Molti dei responsabili sono stati identificati: si tratta di quattro minorenni, tra i 14 e i 16 anni, capeggiati da un quindicenne. È dunque improprio assimilare quanto accade a Lecce alle realtà ben più strutturate delle baby gang presenti in altre grandi città italiane.

Condanniamo senza esitazione ogni episodio di vandalismo, violenza e inciviltà. Allo stesso tempo, però, dobbiamo evitare il rischio di creare falsi allarmismi che alimentano paura, sfiducia e disinformazione. La sicurezza si tutela con i fatti, con il presidio del territorio e con una comunicazione responsabile.

In questo quadro, la polizia locale di Lecce sta svolgendo un lavoro straordinario attraverso il progetto “Scuole Sicure 2025/2026”, finanziato dal ministero dell’Interno. Un’attività capillare di controllo in abiti civili nei pressi degli istituti scolastici, nei parchi, nel centro storico e nei principali luoghi di aggregazione giovanile, finalizzata al contrasto dell’uso di sostanze stupefacenti, dell’abbandono scolastico e di ogni forma di illegalità diffusa.

Le numerose operazioni condotte in queste settimane hanno già prodotto risultati concreti: sequestri di sostanze stupefacenti, denunce per detenzione ai fini di spaccio, controlli su minori, sequestri di armi improprie, sanzioni per vendita di alcolici a minori e interventi amministrativi a tutela del decoro e della sicurezza urbana.

Questi risultati dimostrano una verità semplice ma fondamentale: lo Stato c’è. Le istituzioni ci sono. Il monitoraggio del territorio è costante e l’attività di prevenzione e repressione è concreta ed efficace.

Ma questo deve rappresentare non un punto di arrivo, bensì l’inizio di un’azione ancora più determinata. La sicurezza non è uno slogan: è un diritto primario dei cittadini, indispensabile per garantire libertà, serenità e coesione sociale.

In questa direzione va anche il nuovo Decreto Sicurezza voluto dal Governo Meloni, che rafforza strumenti e tutele per le forze dell’ordine e per i cittadini onesti, riaffermando un principio essenziale: tolleranza zero verso chi semina illegalità, violenza e degrado.

Accanto alla repressione serve però anche una forte responsabilità educativa. Famiglia, scuola, istituzioni e società civile devono collaborare per restituire ai più giovani il valore del rispetto, della legalità e del senso del limite.

La nostra idea di sicurezza è chiara: una città libera dalla paura, in cui nessuno debba rinunciare a vivere i propri spazi. Difendere l’ordine pubblico, sostenere le forze dell’ordine e proteggere i nostri giovani è un impegno che continueremo a portare avanti con fermezza, responsabilità e senza arretrare di un solo passo”.