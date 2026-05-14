Banconote false e droga all’interno del residence, operazione ad alto impatto a Merine

Merine di Lizzanello (Lecce) – Sequestrate banconote false per oltre 18mila euro e sostanze stupefacenti nell’ambito di un’operazione “Alto impatto” di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza a Merine, frazione di Lizzanello.

Come già accaduto in occasione dei recenti servizi straordinari “alto impatto”, anche quello condotto ieri mattina presso il residence “Giardini di Atena” è stato un intervento che ha riguardato non un caso isolato, ma che fa parte di una strategia programmata che interessa tutto il territorio, come da determinazioni assunte in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto di Lecce, Natalino Manno, e rese operative dal Questore Giampietro Lionetti.

L’obiettivo delle Forze di Polizia è quello di verificare l’eventuale presenza di cittadini stranieri irregolari, nonché di sradicare eventuali focolai di criminalità diffusa, aumentando la percezione della sicurezza in aree in cui si è registrata la presenza di illegalità e malcostume, cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio.

Il servizio effettuato ieri ha interessato appunto il complesso residenziale “Giardini di Atena”, a Merine, frazione del Comune di Lizzanello.

​L’operazione, finalizzata al contrasto dell’illegalità diffusa e alla verifica delle presenze all’interno della struttura, ha visto l’impiego sinergico di un dispositivo di sicurezza composto da Polizia di Stato con i relativi reparti di specialità, da militari dell’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, intervenuta anche con il supporto specializzato di un team cinofilo antidroga.

​L’intervento ha interessato l’intero perimetro del residence e l’attività di monitoraggio e identificazione ha prodotto i seguenti risultati: 303 persone identificate; 122 veicoli controllati; 2 perquisizioni domiciliari eseguite.

​Durante le operazioni, l’attenzione degli agenti si è concentrata su un appartamento occupato da una donna di 50 anni, residente del posto. All’interno dell’abitazione sono state rinvenute e sequestrate: 368 banconote da 50 euro, contraffatte, per un valore complessivo di 18.400 euro; 12,5 grammi di hashish e 0,4 grammi di marijuana.

​La donna è stata deferita in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate ed è stata segnalata per la detenzione della sostanza stupefacente.

​Sempre nel corso del servizio, è stata contestata un’ulteriore violazione amministrativa per uso personale di stupefacenti a carico di un altro soggetto, con il conseguente sequestro di 6,7 grammi complessivi tra hashish e marijuana.

L’attività portata a termine testimonia il costante e sinergico impegno delle Forze dell’Ordine nel presidiare il territorio, garantendo una risposta ferma e coordinata nel contrasto a ogni forma di comportamento antigiuridico a tutela della legalità e della sicurezza della collettività.