Scuola e territorio fanno rete: il De Viti De Marco di Casarano e Taviano presentano Agri-Hub all’Europa

È arrivato fino in Europa il prototipo di sito web dinamico, sviluppato dagli studenti dell’I.T.E. “A. De Viti de Marco” di Casarano, per valorizzare nei mercati nazionali ed internazionali la produzione ortofrutticola e florovivaistica del basso Salento, nell’ambito del Protocollo d’Intesa con il Comune di Taviano. Le Europarlamentari, Onorevole Georgia Tramacere, membro della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e l’Onorevole Camilla Laureti, Vicepresidente del Gruppo S&D all’Europarlamento, hanno dialogato in diretta con gli studenti ideatori della piattaforma digitale integrata Agri-Hub. Grazie alla viva attenzione del Sindaco di Taviano Francesco Pellegrino e all’apporto dell’operatore del settore Mario Margari, gli studenti, guidati dal prof. Tommaso Scorrano, hanno costruito una piattaforma per la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli e floricoli, con Aree Produttori dedicate, moduli integrati per supportare la filiera, come il Mercato Digitale km 0 (filiera corta e GAS), “Le Radici — Banca dei Semi” (tutela della biodiversità), Gestione Scarti (tracciamento CO2), ContabilitaAR (in chiave inclusiva), Terra Libera (recupero terreni incolti), area per la divulgazione tematica presso le scuole (Academy), Smart Lab IoT (agricoltura di precisione), Community con diversi servizi ai produttori, agronomo digitale e sezione di mappatura satellitare del territorio.

Particolarmente apprezzati dalle Europarlamentari il circuito virtuoso scuola-territorio, l’attenzione riservata all’agricoltura in chiave ecosostenibilee, non da ultimo,la visione creativa di giovani che recuperando con rispetto il patrimonio di know-how degli operatori locali del settore, lo rilanciano verso nuove dimensioni di evoluzione anche internazionale.