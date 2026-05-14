Sabato 23 e domenica 24 maggio 29° Anniversario della Dedicazione della Chiesa Parrocchiale, festa per l’apertura dell’anno Giubilare Parrocchiale

LECCE – Giorni di festa e di ricordo celebrato quelle di sabato 23 e domenica 24 Maggio 2026 a “San Massimiliano Maria Kolbe” dove, in occasione del 29° Anniversario della Dedicazione della Chiesa Parrocchiale, si festeggerà l’apertura dell’anno Giubilare Parrocchiale.

Giornate di intense attività con celebrazioni liturgiche, incontri di preghiera e di adorazione, oltre che di festa insieme.

Sabato 23 maggio, alle ore 18.00, partendo dalla Chiesa, si terrà la processione con la statua di San Massimiliano Kolbe, animata dal concerto bandistico la “Piccola Banda Musicale di Surbo”. Alle ore 19.00, la Santa Messa Solenne presieduta dal Parroco Don Maurizio Ciccarese.

La festa continuerò con i festeggiamenti civili alle ore 21.00 nel Teatro Parrocchiale dove la Live Band “NITECITY”, capitanata dall’eclettico dj e cantante Ciki Forchetti, ci farà ballare e divertire a ritmo della musica anni 70/80/90. La serata è stata possibile grazie al sostegno ricevuto dagli abitanti del Quartiere 167/C e dalla grande sensibilità dell’azienda SalentAuto DeNuzzo, che hanno contribuito a sostenere le spese.

Sabato 24 maggio, alle ore 20.00, la Santa Messa Solenne presieduta da S. Ecc.za Mons. Angelo Raffaele PANZETTA, Arcivescovo Metropolita di Lecce e Solenne Apertura dell’Anno Giubilare Parrocchiale con l’atto di affidamento a San Massimiliano Maria.

In conclusione di questo lungo anno pieno di attività della Caritas, della Catechesi, della Liturgia, della promozione umana, delle attività teatrali e culturali, oltre che la frenetica attività di tutti i gruppi che rendono sempre più viva la parrocchia in un quartiere per certi denominato “dormitorio”, si guarda ai risultati e ci si concentra per vivere appieno l’anno giubilare.

“La Chiesa cammina nel tempo – afferma don Maurizio Ciccarese – e nel tempo si affianca alle tante e tante situazioni che le persone vivono. La Comunità Parrocchiale di San Massimiliano Maria Kolbe ha percorso un tratto della sua strada, che la porterà a celebrare i 30 anni della Dedicazione del Tempio e i 40 della Erezione Canonica a Parrocchia. In questi anni si sono avvicendati volti, progetti, situazioni, persone, iniziative e tanti ancora sono i passi e le motivazioni che la conducono. Questo Anno Giubilare Parrocchiale che apriremo insieme il 24 Maggio con la presenza del nostro Vescovo Angelo Raffaele e che chiuderemo l’anno seguente, anno pieno di “eventi di grazia celebrativi” speriamo possano cementare ancora di più la storia e la comunione di questa comunità”.

Vi aspettiamo per condividere insieme la preghiera e il divertimento, perché una comunità è famiglia quando riesce ad essere accogliente in tutte le circostanze.