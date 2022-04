Le previsioni meteo di oggi 12 ottobre

Puglia

Piogge sparse in mattinata sul Gargano, tempo asciutto altrove; nel pomeriggio le condizioni del tempo saranno stabili con ampi spazi di sereno sul Salento, innocui addensamenti in transito altrove. Assenza di fenomeni nelle ore serali.

Molise

Nubi sparse nelle ore mattutine su tutto il territorio con tempo asciutto; nuvolosità in aumento al pomeriggio e poi anche in serata, ma sempre con tempo stabile

Basilicata

Condizioni di tempo stabile nelle ore diurne con molte nubi diffuse sia in mattinata sia poi nel pomeriggio su tutto il territorio; asciutto in serata sempre con cieli irregolarmente nuvolosi.

Temperature minime stazionarie o in aumento su tutto lo stivale; massime stabili o in calo al settentrione ed in lieve aumento sul resto della penisola.

www.centrometeoitaliano.it