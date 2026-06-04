Aggrediva la ex moglie davanti ai figli e la obbligava a usare droga, 49enne condannato

Lecce – Continue aggressioni, insulti, minacce di morte anche alla presenza dei figli minori e durante la gravidanza. E, come se non bastasse, anche la violenza per costringerla ad assumere stupefacenti con l’obiettivo di farla risultare positiva ai test tossicologici e quindi farle sottrarre i figli.

Un vero e proprio incubo per una donna, insomma, messo in atto dall’ex marito, un 49enne di un paese dell’hinterland di Galatina, condannato a 2 anni e 4 mesi per maltrattamenti in famiglia. Il processo con rito abbreviato si è tenuto dinanzi al giudice del Tribunale di Lecce Marcello Rizzo.

In più occasioni la malcapitata sarebbe stata aggredita con oggetti (come uno smartphone sul sopracciglio) e costretta a ricorrere alle cure al Pronto soccorso, ma ogni volta la vera causa delle ferite riportate è stata nascosta ai sanitari.

Le violenze, secondo quanto ricostruito nel decreto di giudizio immediato, emesso dalla giudice per le indagini preliminari Maria Francesca Mariano, sarebbero iniziate già prima del matrimonio, nel 2003, per intensificarsi negli anni successivi. E il culmine delle angherie si sarebbe poi verificato nell’aprile dello scorso anno, quando, secondo l’accusa, l’uomo avrebbe afferrato l’ex moglie per i capelli obbligandola ad assumere sostanze stupefacenti, in modo da farla risultare una “cattiva madre”.

Da qui la denuncia presentata nel maggio 2025 al commissariato di Galatina, che ha fatto partire le indagini e poi è arrivato il processo.

La sentenza ha riconosciuto anche un risarcimento del danno da 20mila euro alla parte civile, rappresentata dall’avvocato Davide Polimeno. L’imputato, assistito dall’avvocata Fernanda Minerba, è stato invece assolto dal reato di estorsione aggravata, perché il fatto non sussiste.