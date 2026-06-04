SGM, D’Autilia: “La ricostruzione UIL non corrisponde a quanto emerso nell’incontro”

Il Presidente SGM Damiano D’Autilia interviene in riferimento al comunicato diffuso da UIL Trasporti Lecce in merito all’incontro svoltosi nei giorni scorsi presso il Comune di Lecce sul tema dell’organizzazione del servizio di trasporto pubblico urbano.

“Ritengo necessario precisare alcuni aspetti – sottolinea D’Autilia – che non corrispondono a quanto effettivamente emerso durante il confronto.

L’incontro, al quale hanno partecipato rappresentanti dell’Amministrazione comunale, tecnici e rappresentanti di SGM, è stato un momento di approfondimento finalizzato ad analizzare alcune ipotesi riguardanti il piano del trasporto cittadino e, in particolare, le soluzioni relative all’area di Via Costa e alle zone limitrofe. Le ipotesi discusse sono state semplicemente oggetto di valutazione tecnica, come avviene normalmente nell’ambito di ogni confronto finalizzato al miglioramento del servizio.

SGM ha il dovere di analizzare qualsiasi proposta con senso di responsabilità, valutandone attentamente l’impatto sulla qualità del servizio, sulla sicurezza, sull’organizzazione operativa e sulle esigenze dell’utenza. Per questa ragione l’azienda non assume decisioni sulla base di valutazioni parziali o di singole sollecitazioni, ma esclusivamente a seguito di approfondimenti tecnici e nell’ambito delle competenze attribuite agli organi preposti.

Appare quindi improprio rappresentare il confronto come una contrapposizione tra un’Amministrazione disponibile e un’azienda ferma sulle proprie posizioni. La realtà è che nessuna delle soluzioni prospettate ha trovato, allo stato attuale, una condivisione tale da consentirne l’attuazione.

SGM conferma la propria disponibilità al dialogo con tutte le organizzazioni sindacali e con i soggetti istituzionali coinvolti, nella consapevolezza che il trasporto pubblico locale rappresenta un servizio essenziale che richiede equilibrio, competenza e responsabilità.

L’azienda – precisa il Presidente SGM – continuerà a lavorare, di concerto con l’Amministrazione Comunale, per individuare le soluzioni più efficaci nell’interesse dei cittadini, dei lavoratori e della mobilità urbana, evitando ricostruzioni che rischiano di generare confusione nell’opinione pubblica e di alimentare inutili contrapposizioni”.