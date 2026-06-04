Teatro Koreja: per Archivissima 2026 L’opera…mai vista Tracce di uno spettacolo mai andato in scena

LECCE – Nell’ambito di Archivissima 2026 – la notte degli archivi, venerdì 05 giugno ore 19:30 si inaugura ai Cantieri Teatrali Koreja L’OPERA…MAI VISTA Tracce di uno spettacolo mai andato in scena, un progetto espositivo che riporta alla luce una storia rimasta sospesa: quella dello spettacolo L’Opera da tre soldi di Bertolt Brecht, con musiche di Kurt Weill, prodotto dal Teatro Koreja (in coproduzione con fondazione ICO “Tito Schipa” e Provincia di Lecce) e mai andato in scena nel 2003 a causa della mancata concessione dei diritti. Una mostra fotografica e documentaria che ricostruisce la storia e il percorso dello spettacolo “proibito”: foto, prove, appunti, lettere, manifesti e materiale inedito accompagneranno i visitatori in un viaggio alla scoperta del valore nascosto dell’Archivio del Teatro Koreja riconosciuto dalla Sovrintendenza dei Beni Archivistici di Puglia. Attraverso queste tracce, il progetto vuole indagare ciò che resta di un’opera mai resa pubblica, trasformando l’assenza in racconto. L’OPERA…MAI VISTA diventa così un dispositivo di memoria e scoperta che restituisce valore al processo creativo e alla sua storia, offrendo al pubblico uno sguardo privilegiato su un teatro possibile, ma negato e sul patrimonio nascosto custodito negli archivi.

Sarà possibile visitare l’esposizione fino all’11 luglio 2026 (info 0832242000)

Ingresso libero