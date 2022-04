Covid, 118 nuovi casi: 24 in provincia di Lecce. Focolaio in una RSA a Racale, il sindaco: “32 contagiati, stanno bene: salvi col vaccino”. Soleto, contagiati anziani

PUGLIA – Il bollettino epidemiologico di oggi segnala 118 nuovi casi a livello regionale e 24 in provincia di Lecce. I positivi nel leccese sono sempre di meno, la curva del contagio continua a calare, con alcune eccezioni, come abbiamo visto ieri grazie al report dell’Asl (Racale con 45 casi, Carmiano e Galatina con 33 contagiati a testa, Soleto con 18 casi). “Mi chiedevo come mai nel paese che amministro fossero aumentati così i contagi e la risposta non ha tardato ad arrivare – spiega il sindaco di Racale, Antonio Salsetti: ci sono 32 persone contagiate un una RSA. Si tratta di un focolaio che ora è sotto controllo. Nessuno degli anziani sta male e questo lo dobbiamo al vaccino. Sono scattate tutte le misure di sicurezza in maniera efficiente. Senza il vaccino avremmo rischiato di ricoverare tante persone. Gli anziani si sono salvati dalla terapia intensiva grazie al vaccino. Bisogna vaccinarsi! Abbiamo avuto un cittadino di Racale vaccinato che è stato ricoverato al DEA, ma ora sta per essere dimesso: aveva problemi respiratori, ma grazie al vaccino non ha avuto conseguenze e gravi danni ai polmoni. I vaccini attutiscono l’attacco del virus, che sugli anziani può essere mortale”. A Soleto, invece, i i nuovi contagiati sono alcuni anziani che hanno fatto una vacanza e sono tornato in dieci positivi: nonostante sia esploso un focolaio, stanno tutti bene.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO PUGLIESE

I guariti superano di gran lunga i nuovi contagiati, ecco perché la curva del contagio decresce. Con 14.429 (ieri 11.664) test eseguiti, l’indice dei positivi scende allo 0,82% rispetto allo 0,97% di ieri.

Si registra 1 decesso rispetto ai 4 di ieri, a 0 di giovedì e mercoledì, ad 1 di martedì e lunedì, a 0 di domenica, ad 1 di sabato.

Su 118 (ieri 113) nuovi positivi, 24 (ieri 19) si registrano in provincia di Lecce.

Complessivamente i ricoverati sono 156 (ieri 155)

mentre gli attualmente positivi scendono da 2.410 a 2.397 (-13). Dei 156 ricoverati, 136 (ieri 135) sono con sintomi, mentre 20 (ieri 20) sono in terapia intensiva. Nel DEA di Lecce restano in 5 nella terapia intensiva dedicata ai malati di covid.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 13

Provincia di Bat: 30

Provincia di Brindisi: 6

Provincia di Foggia: 27

Provincia di Lecce: 24

Provincia di Taranto: 16

Residenti fuori regione: 1

Provincia in definizione: 1