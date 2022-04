Nel Salento il turista di ottobre in riva al mare si gode l’acqua limpida e la tranquillità, senza il traffico agostano

LECCE – Acqua limpida, spiagge più libere e pulite, poco traffico per le vie del mare e un clima che non fa soffrire il caldo, anche se il sole splende forte in cielo (ogni tanto con qualche nuvola passeggera) e regala tintarelle degne dell’estate. Il turismo di ottobre è tornato a parlare soprattutto la lingua tedesca nel Salento: per le città costiere circola un interessante numero di turisti stranieri. Sulle spiagge, maggiormente nel weekend, tante famiglie salentine e il turismo della terza età (un settore in espansione costituito da pensionati che vanno in giro per il mondo). Non è il turismo di massa di luglio e agosto: a ottobre tutto è più lento e rilassato sulle spiagge. La destagionalizzazione nel Salento è quasi realtà: servono più infrastrutture e attività aperte. Servono norme più elastiche. Servono lidi funzionanti, persino nei weekend di novembre, che possono essere molto caldi. In molte zone della Grecia ci sono strutture e lidi funzionanti per i bagnanti di novembre: basta seguire gli esempi migliori. Tra l’altro i gestori di lidi che decidessero di essere operativi nei weekend di novembre rappresenterebbero dei presidi sul territorio, delle sentinelle capaci di continuare a far girare l’economia rendendo più pulite le spiagge.

Il mare fa bene ai bambini, che sono tornati nelle scuole, dentro strutture spesso obsolete. I genitori salentini che possono permetterselo regalano ai loro piccoli weekend indimenticabili in riva al mare anche ad ottobre, come sta avvenendo oggi, a giocare con la sabbia e nell’acqua. Per noi salentini l’estate, del resto, potrebbe finire a novembre, in pieno autunno.



