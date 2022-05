Chiudere il ciclo dei rifiuti con una discarica in zona “Masseria Ghetta”, Surbo non ci sta: le ragioni del sindaco Trio e dell’assessore Bianco

SURBO – L’Assessore all’Ambiente​, Pierluigi Bianco e il sindaco Prof. Oronzo Trio, sono interventi sull’ipotesi di localizzazione di un impianto di compostaggio presso Masseria Ghetta:

“Appare paradossale e illogica la scelta sulla modalità, da parte della Regione Puglia e di AGER, di affrontare l’annoso problema della chiusura del ciclo dei rifiuti. L’ordine delle questioni, in tal caso, appare fondamentale e cruciale per il successo di un’operazione, quella della chiusura del ciclo, che, come giustamente ha ricordato l’Assessore Maraschio in una recente dichiarazione, deve vedere tutti uniti: comunità, operatori economici e istituzioni locali. Il precipitare degli eventi e una fretta che, in tali circostanze, rischia di diventare cattivissima compagna di viaggio, sembrano invece portarci in una direzione che preannuncia una battaglia istituzionale, politica e territoriale a cui molti, anzi moltissimi di noi, non si sottrarranno.

Partendo dall’assunzione, generalmente da tutti condivisa, che il ciclo dei rifiuti vada chiuso nella nostra Regione anche attraverso impianti pubblici di compostaggio, l’ordine naturale delle questioni da affrontare dovrebbe essere il seguente:

– che tipologia di impianti realizzare: piccoli impianti, medi impianti, o mega impianti? Quale bacino di utenza: attuali ARO, ex ATO?

– quali tecnologie tali impianti dovrebbero utilizzare per il trattamento del rifiuto organico: aerobico o anaerobico?

– quanti impianti quindi, in base alla scelta di dimensioni e tecnologie, stabilire per ciascuna provincia?

Solo dopo aver risposto in maniera esauriente a tali domande sarebbe logico affrontare il tema della localizzazione. Oggi, invece, la discussione pubblica è incentrata sulla priorità della scelta dei siti anziché sulla tipologia di impianto, opzione tecnologica e quantitativo di rifiuti da trattare.

L’intervento apparso sulla stampa di oggi del Direttore di AGER Grandaliano sembra andare in una direzione opposta, considerato che il voler tirare dritto sull’ipotesi di Masseria Ghetta, senza l’ascolto di alcuna ipotesi alternativa e soprattutto senza la doverosa considerazione delle problematiche e delle criticità più volte lamentate, rischia di generare un irreversibile corto circuito istituzionale.

Giova a riguardo ricordare come nessun riscontro è stato dato dall’Avv. Grandaliano alla richiesta di incontro formulata il 16 giugno 2021 da parte del Comune di Surbo a seguito dell’incontro svoltosi il giorno precedente tra il Sindaco e gli operatori del settore turistico, ricettivo e della ristorazione di Surbo e dei Comuni limitrofi. In quella occasione, dopo aver espresso le forti preoccupazioni da parte dei medesimi operatori, si chiedeva un incontro allargato al fine di poter congiuntamente considerare tutte le implicazioni legate al progetto.

Non può condividersi l’atteggiamento “liquidatorio” che traspare dalle dichiarazioni del Direttore in merito alla distanza da una struttura di pregio situata a ridosso del sito, anche e soprattutto perché, se ci avesse ricevuto e lo avesse fatto con gli imprenditori direttamente interessati, avrebbe appreso dalla viva voce degli stessi che il rischio di una desertificazione economica e turistica non è mera demagogia ma concreta possibilità. Alla luce delle considerazioni che precedono, rinnoviamo per l’ennesima volta l’invito ad una più rigorosa valutazione delle conseguenze della scelta, che non può assolutamente ed unicamente essere dettata dalle stringenti scadenze del PNRR. Non vorremmo doverci leccare le ferite, quando ormai sarà troppo tardi ed avremo ulteriormente martoriato il nostro territorio, rispetto a quanto già avvenuto nel passato.

Confidiamo nella ragionevolezza e nel buon senso, che dovrebbero costantemente connotare l’agire politico, onde evitare conflitti istituzionali di cui nessuno avverte la necessità, tanto è vero che le posizioni dell’Amministrazione Comunale sono il frutto anche di un proficuo lavoro di collaborazione e concertazione con tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale”.