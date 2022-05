Covid, 277 nuovi casi in Puglia, 63 nel leccese (il numero più alto dopo Taranto). Il nuovo focolaio a Ruffano scoppiato in un funerale: il sindaco critica i no vax

PUGLIA – Il report covid Asl di ieri ha messo in luce l’aumento dei positivi a Ruffano (41 nel documento diffuso ieri), che è il paese con il maggior numero di positivi in provincia, dopo Lecce (città dove il numero di contagiati aumenta nuovamente: ora sono 52). Il nuovo focolaio, secondo il primo cittadino di Ruffano, che è la massima autorità sanitaria in paese, è partito da un funerale: 6 parenti del defunto si sono infettati. Cose che possono succedere, visto che ormai siamo in una fase di convivenza col virus e difficilmente negli ambienti privati, anche se chiusi, le persone utilizzano tutte le precauzioni necessarie. Più che il numero dei positivi, oggi è importante capire in quanti finiscono in ospedale. Nella terapia intensiva del DEA di Lecce la situazione è tranquilla: 5 pazienti sono in terapia subintensiva e 2 in Rianimazione (68enne e 76enne). Dunque, finché gli ospedali tengono, si può convivere col virus senza chiusure o limitazioni.

“La maggior parte dei nuovi contagiati sono bambini e non vaccinati quarantenni – spiega il primo cittadino di Ruffano, Antonio Cavallo – Uno è stato costretto a ricorrere all’ossigeno a casa (ha 48 anni) e non vuole ricoverarsi. Se ci fossero stati più vaccinati, sicuramente i soggetti interessati avrebbero avuto meno problemi con il COVID”. Antonio Cavallo lancia un appello alla vaccinazione: “Se quest’anno non ci sono state chiusure a ottobre e novembre, lo dobbiamo ai vaccini. Nelle scorse ore ho incontrato il direttore dott. De Giorgi del distretto di Casarano: dalla prossima settimana sarà possibile accedere al centro vaccinale Euroitalia liberamente a sportello e senza prenotazione e per qualsiasi dose vaccinale ogni martedì e giovedì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00. Intanto, dall’ultima nota pervenuta da parte della Prefettura di Lecce il bollettino nella nostra città registra 35 casi di citttadini positivi. In settimana ha toccato anche un picco di 41 casi. Un numero che ci induce a prestare molta attenzione. È fondamentale, soprattutto in questa fase partecipare ancora con più convinzione alla campagna vaccinale in atto, perché il virus si diffonde soprattutto tra 50 enni non vaccinati e ragazzi al di sotto dei 12 anni. Continuiamo sempre a rispettare le solite regole fondamentali di prevenzione: distanziamento fisico, igiene delle mani, uso della mascherina, soprattutto in ambienti chiusi”.



IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi, sabato 13 novembre 2021, segnala 277 nuovi casi in Puglia, 63 in provincia di Lecce. Con 19.769 (ieri 19.628) test eseguiti, l’indice dei positivi sale all’1,40% rispetto all’1,35% di ieri.

Non si registrano decessi rispetto ai 3 di ieri, ai 2 di giovedì.

Complessivamente i ricoverati sono 179 (ieri 178),

mentre gli attualmente positivi salgono da 3.631 a 3.787 (+156).

Dei 179 ricoverati, 160 (ieri 159) sono con sintomi, mentre 19 (ieri 19) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI IN PROVINCIA

Provincia di Bari: 55

Provincia di Bat: 13

Provincia di Brindisi: 15

Provincia di Foggia: 46

Provincia di Lecce: 63

Provincia di Taranto: 86

Residenti fuori regione: 0

Provincia in definizione: -1