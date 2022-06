Il rap contaminato e tagliente di Marmo torna a conquistare le classifiche musicali e il web con “Parvenu”. Record di vendite su Amazon in 24 ore

MILANO – A metà novembre è uscito il nuovo album di Stefano Galiotta, meglio conosciuto come Marmo, ed è già un successo sul web e sulle piattaforme musicali dedicate. Su Amazon è record di vendite in 24 ore. Il giovane rapper italiano, originario del Salento, è tra i più ascoltati, non solo nel panorama underground del rap: i suoi pezzi sono sempre tra i più cliccati. Il nuovo lavoro di Marmo sta già schizzando verso i primi posti delle classifiche nazionali, con i suoi ritmi coinvolgenti e i suoi testi taglienti e qualche volta provocatori. Parvenu è il nuovo progetto del rapper pugliese, autore molto richiesto nel panorama musicale italiano (ha collaborato con artisti famosi, con le più importanti major musicali e ha diviso il palco anche con noti artisti come Fabri Fibra e Fedez). Il termine che dà il titolo al nuovo album letteralmente indica una “persona che si è arricchita rapidamente raggiungendo un livello sociale superiore a quello di provenienza del quale, tuttavia conserva ancora la mentalità e i modi”.

Nel progetto Marmo non parla di beni di lusso ma descrive un percorso di arricchimento personale volto alla valorizzazione delle sue radici pugliesi. Nei testi, trovano espressione sentimenti sia di rivalsa sociale che di denuncia. Il progetto racconta la storia di un ragazzo di periferia che, con consapevolezza, parla alla sua generazione, delle contraddizioni e delle difficoltà da superare per trovare la propria strada. Il suo è un inno a fare meglio ed è un modo per dire che tutti possono farcela!

I brani hanno diverse contaminazioni che spaziano dalle musiche popolari ai suoni rap, dal reggae fino a ritmi balcanici.

L’artista salentino, a soli 17 anni, debutta nel mondo della musica con il suo primo album dal titolo “Fuori Tasca”, sperimentazione di nuove sonorità che attraversano il latin-rap, un genere del tutto innovativo in linea con le idee all’avanguardia di un arista, deciso a miscelare stili sempre diversi, si guadagna subito le attenzioni di critica e pubblico. Sono diversi i progetti portati avanti da Marmo, primo fra tutti l’apertura di uno scenario hip-hop/trap italiano che spalanca una miriade di opportunità al giovane rapper, riscontrando anche innumerevoli recensioni positive sia da parte del pubblico che degli addetti ai lavori. Svariati sono i brani incisi dall’artista che testimoniano un’indole spontanea e originale. Brani come “Tranquillo Frate”, “Fiori Di Skunk”, “Boston George”, “Bimbi Per Sempre”, “Money”, “Bang Bang Bang”, “Luna Storta” consentono all’artista di farsi conoscere ad un pubblico sempre più ampio, facendo raggiungere a Marmo, la tanto aspirata possibilità di essere autore per diversi artisti e major italiane. Il 12 Novembre pubblica il suo ultimo album “Parvenu” che con il pre-ordine su Amazon conquista la 16° posizione tra i dischi rap italiani più venduti e in un giorno fa sold-out vendendo oltre 500 copie.

Parvenu è il disco di cui la scena italiana aveva bisogno, pieno di contaminazioni, dal rap al pop.

L’album “Parvenu” ha ricevuto il supporto per la produzione musicale

discografica da Puglia Sounds Redocrs 2020/2021 – Regione Puglia, essendo selezionato e scelto tra diverse migliaia di progetti.

LINK ACQUISTO AMAZON: https://www.amazon.it/parvenu-marmo/dp/B09KMCQCLF

LINK DIGITAL STORE: https://lnk.fu.ga/marmo_parvenu

LINK SOCIAL ARTISTA:

Instagram: https://www.instagram.com/marmoofficial

Facebook: https://www.facebook.com/MarmoOfficial

Youtube: https://www.youtube.com/MARMOOFFICIAL

Spotify: https://open.spotify.com/artist/54UKAFIuStGTa49kLrn173