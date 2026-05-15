Operaio resta incastrato col braccio in un macchinario, grave incidente in un caseificio del Salento

Galatina (Lecce) – Grave infortunio sul lavoro oggi in un caseificio di Galatina, dove un giovane operaio del posto, di 26 anni, è rimasto incastrato con un braccio all’interno di un macchinario industriale utilizzato per la produzione di mozzarelle.

L’episodio si è verificato in mattinata, attorno alle ore 9. I primi a prestare soccorso all’uomo sono stati i colleghi, che hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecce. Proprio questi ultimi hanno effettuato un delicato e complesso intervento per liberare l’operaio, che è stato quindi trasportato in ambulanza e in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce, dove i medici hanno fatto di tutto per salvare l’arto dell’uomo.

Sono anche intervenuti sul posto i carabinieri della stazione di Galatina e personale dello Spesal della Asl, competente per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza.

E questo nuovo incidente riporta l’attenzione sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro.

«Esprimiamo la nostra vicinanza al lavoratore coinvolto e alla sua famiglia, con l’auspicio che possa ristabilirsi al più presto – dicono Mauro Fioretti, Coordinatore Uil Lecce, e Antonella Rizzo, Segretaria generale Uila Lecce (categoria agroalimentare) – Si tratta, peraltro, del secondo grave incidente sul lavoro che registriamo nel giro di pochi giorni nel Salento, dopo quello verificatosi l’8 maggio a Surbo. Un dato allarmante che conferma quanto il tema della sicurezza continui a rappresentare una vera emergenza sul nostro territorio. Non possiamo continuare ad assistere a episodi, che mettono a rischio la vita e l’incolumità dei lavoratori. È indispensabile rafforzare i controlli, garantire il pieno rispetto delle normative vigenti e investire concretamente in prevenzione, formazione e manutenzione degli impianti. La sicurezza non può essere considerata un costo o un aspetto secondario: deve essere una priorità assoluta per aziende, istituzioni e tutti gli attori del mondo produttivo. Servono responsabilità, attenzione e interventi concreti affinché tragedie come questa non si ripetano. La Uil e la Uila – concludono Fioretti e Rizzo – continueranno a portare avanti con determinazione la campagna nazionale “Zero morti sul lavoro”, per mantenere alta l’attenzione su una vera emergenza sociale che continua ogni giorno a provocare vittime e feriti nei luoghi di lavoro. Una battaglia di civiltà che richiede l’impegno di tutti, affinché il diritto a lavorare in sicurezza sia garantito ovunque e senza compromessi».