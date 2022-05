Le previsioni meteo di oggi 5 novembre 2021

Puglia

Tempo generalmente instabile nel corso della giornata con piogge estese sulle coste e sulle aree interne sia al mattino sia poi al pomeriggio; instabilità diffusa anche nella serata con precipitazioni sparse su tutto il territorio.

Link Sponsorizzato

Molise

Piogge diffuse in mattinata e poi anche nel pomeriggio su tutti i settori; maltempo atteso anche in serata con fenomeni diffusi localmente anche intensi.

Link Sponsorizzato

Basilicata

Tempo generalmente instabile nel corso della giornata con piogge estese sulle coste e sulle aree interne sia al mattino sia poi al pomeriggio; instabilità diffusa anche nella serata con precipitazioni sparse su tutto il territorio.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo Nord, in rialzo altrove; massime in generale diminuzione.

www.centrometeoitaliano.it