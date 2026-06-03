Le previsioni meteo di domani 4 giugno

Puglia – Condizioni di tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento con prime precipitazioni tra Piemonte e Valle d’Aosta. In serata e in nottata è atteso un intenso peggioramento con acquazzoni e temporali in transito da nord-ovest verso nord-est.

AL CENTRO

Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio qualche addensamento in transito in più ma senza fenomeni associati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi; isolati piovaschi attesi sulla Toscana settentrionale.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di stabilità sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori con cieli del tutto soleggiati. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con assenza prevalente di nuvolosità.

Temperature minime in generale diminuzione; massime in rialzo al centro, in calo altrove.

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