Tra i tanti 50enni no vax i supereroi sono i bambini che si vaccinano: la testimonianza di Michela

LECCE – Sono 441.889 i pugliesi che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino. Tra questi, 315mila hanno un’età compresa tra i 20 e i 59 anni. Questo mentre il mondo è in affanno tra nuove varianti, pericolo di chiusura delle attività aperte al pubblico e limitazione degli spostamenti. Secondo un’analisi coldiretti, l’aumento dei contagi registrato negli ultimi giorni e la diffusione della variante omicron, bloccheranno in casa oltre 2 milioni di italiani che hanno disdetto i loro viaggi programmati per Natale e capodanno.

A pagare la spesa sono le strutture alberghiere, i ristoranti, le imprese di trasporto, i negozi e le attività turistiche. Il tutto per un importo di spesa stimato in 4,1 miliardi di euro. A fronte di chi rifiuta il vaccino contribuendo al diffondersi del virus e alla brusca frenata dell’economia, una bella lezione di civiltà viene dai piccoli eroi, i bambini in età compresa tra i 5 e gli 11 anni che hanno aderito alla campagna di vaccinazione. In Puglia il 2,1 per cento ha ricevuto la prima dose.

Una di loro, un esempio per tutti, è Michela, una bambina di 11 anni che ha voluto mostrare sui social il suo attestato di bimba coraggio. E noi l’abbiamo intervistata perché non solo i suoi coetanei, ma anche i più grandi, possano seguire il suo esempio. A salvaguardia di tutti e del mondo intero.

Cara Michela, la scelta di vaccinarti è stata tua?

Ti confermo che la scelta di vaccinarmi è stata mia, in nessun modo i miei genitori hanno provato a convincermi, perché lo ero già.

Cosa diresti ad un compagno di classe che decidesse di non vaccinarsi?

Se un mio compagno di classe decidesse di non vaccinarsi, io direi che per me non cambia niente, ma che deve rimanere a casa per non contagiare le persone già vaccinate e le persone fragili che non possono ricevere il vaccino, e quindi che sono in pericolo.

Come ti sei sentita dopo aver ricevuto l’attestato di bimba coraggiosa?

Mi sono sentita molto felice, perché sentivo di aver fatto una cosa giusta.

Mi vuoi dare una definizione di solidarietà in questo momento di pandemia?

Secondo me una definizione di solidarietà in questo periodo, è che tutti facciano il vaccino.

Quanto è importante per te, che hai solo 11 anni, sentirti d’esempio per i più grandi?

Per me è stato importante perché ho fatto una cosa che non tutti i bambini della mia età fanno.

Diceva Tucidide che il segreto della felicità è la libertà ma il segreto della libertà è nel coraggio.

E Michela, così come tutti i bambini che hanno scelto di vaccinarsi, dimostrano a tutti che il mondo serba ancora una promessa di felicità.