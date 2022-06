Tre appuntamenti a Spongano con “Ultimi Fuochi Teatro”

SPONGANO (Lecce) – Un doppio appuntamento col teatro particolare, venerdì 17 e domenica 19 dicembre a Spongano.

La compagnia Ultimi Fuochi Teatro, presenta infatti “Come va a Pezzi il Tempo” – teatro In appartamento, con perfomances da quattro spettatori alla volta, che si svolgeranno in un luogo segreto , il cui indirizzo sarà reso noto all’ultimo momento solo a chi ha effettuato la prenotazione.

Link Sponsorizzato

Arte e suspence, per uno spettacolo ad alto tasso emozionale, riproposto in più fasce orarie proprio per consentire la formula delle quattro persone per volta.

Lo spettacolo è previsto venerdì e domenica alle ore 17, 18, 19 e 20.

Link Sponsorizzato

Come Va a Pezzi Il Tempo

spettacolo per appartamento di Ultimi Fuochi Teatro per 4 persone alla volta.

di e con Alessandra Crocco e Alessandro Miele

Produzione Ultimi Fuochi Teatro/Progetto Demoni – Capotrave / Kilowatt Festival- Infinito srl

Lo spettatore entra in una casa disabitata da poco. Ogni cosa è ancora al suo posto e il tempo sembra essersi fermato. Dal silenzio riaffiorano ricordi, momenti differenti, legati eppure distanti. Le porte, le stanze, gli oggetti, gli odori raccontano una storia, evocano le persone che hanno abitato quel luogo, le chiamano a ripetere scene giа vissute.

“Le case non conservano fantasmi ma trattengono gli effetti degli ultimi gesti di vita.” (Elena Ferrante)

E’ una storia ridotta in pezzi, come la memoria di una vita, come un sogno ripercorso con la mente al risveglio. E’ l’ultimo canto di un luogo prima che il tempo lo faccia lentamente decadere.

“Le cose belle giungono a un certo punto e poi cadono e svaniscono, esalando memorie mentre si distruggono”. (Francis Scott Fitzgerald)

Lo spettatore viene condotto dentro la storia, attraversando le stanze e nello stesso tempo le vite di chi le ha abitate, testimone discreto dell’eco di un passato che risuona ancora una volta.

Durata: 40 minuti.

Posti limitati – Prenotazione obbligatoria – tel. 3881271999

SABATO 18 DICEMBRE – TEATRO DANZA CON VIDEO ANIMAZIONE

ore 18 – Centro di Aggregazione Giovanile, via Pio XII, Spongano

“Into the Border” di Compagnia Teatrale Petra

Una soffitta, un garage, una cantina, un luogo buio, polveroso e pieno di oggetti si trasforma in un ring di pugilato, una montagna da scalare, una spiaggia assolata, una stazione ferroviaria, un aeroporto e tanto altro. La protagonista esplora lo spazio, supera il limite e gioca in un mondo fra realtà ed immaginazione dove curiosità e paura si alternano e mescolano attraverso la manipolazione emotiva degli oggetti.

Riuscirà a vivere la paura come uno dei sentimenti necessari alla crescita, alla conoscenza? IN_totheborder è la prima performance di una trilogia, Limits, un progetto di ricerca e produzione artistica sul tema del limite destinato ad un pubblico di bambini e ragazzi e nello specifico a tre diverse fasi di crescita. Attraverso un linguaggio di teatro-danza e video animazione, la performance esplora il mondo della fantasia in un’esperienza immersiva che rinuncia al linguaggio verbale dando risalto al gesto, all’ascolto e alla visione.

Età consigliata: dai 6 anni in su.

Prenotazioni tel. 388 1271999

Produttore COMPAGNIA TEATRALE PETRA

Co-produttore ASS. BASILICATA 1799 – CITTA’ DELLE 100 SCALE FESTIVAL

Ideazione e regia ANTONELLA IALLORENZI

Interprete e coreografie MARIAGRAZIA NACCI

Musiche originali MARIO PEPE E MARCO IELPO

Ideazione scena LA LUNA AL GUINZAGLIO

Cura della scena STEFANIA SAGARESE

Video animazione BEATRICE MAZZONE

Light designer ANGELO PICCINNI

Liberamente ispirato a

Suzy Lee, Ombra, Corraini Edizioni (© 2010 Suzy Lee)

Tecniche e linguaggi utilizzati: TEATRO DANZA – VIDEO ANIMAZIONE Target: DAI 6 ANNI Durata: 50 MINUTI